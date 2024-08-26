財經網美大出包！「20分鐘影片緊急下架」　本人道歉認了：黑歷史

▲財經網美Emmy引爭議。（圖／翻攝網路）

記者邱晟軒／綜合報導

財經網美Emmy（胡采蘋）近日因一段談論Intel CPU的影片引發爭議，影片中她質疑，「到底有誰會去光華商場買單一顆處理器回家？」等相關言論，讓網友一片譁然。儘管影片已緊急下架，但仍被備份瘋傳。對此，胡采蘋今（26）日發文道歉了。

在影片中，胡采蘋質疑：「到底有誰會去光華商場買單一顆處理器回家呢？」她舉例：「我有看過一顆白菜擺在菜市場賣，我看過一顆番茄、一顆蛋糕放在店裡面賣，請問大家，你是有看過一顆 Intel 處理器擺在店裡面賣的嗎？」

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胡采蘋進一步強調：「誰不是買電腦的時候，裡面已經裝了 Intel 的 CPU？我這輩子就沒有看過一顆 CPU 躺在店裡面要賣給我的。要不是今天我有做這支影片，我還不知道 Intel 有在賣盒裝版。」

這番言論立即引來眾多網友反駁，「做好功課再散播資訊是基本的事吧？」、「作為曾經在光華上班的我看到這個言論我真的六眼領域都要展開了」、「都什麼年代了，還不知道 3C市場有賣單顆包裝的零組件」、「不懂的事情，我絕不敢硬掰」。

資深媒體人黃揚明也在臉書發文，批評胡采蘋的言論就是「孤陋寡聞」，並強調：「自學組裝電腦的人最基本的就是去3C賣場買零組件！」

針對爭議言論，胡采蘋今天在臉書發文回應，這個劇本的初稿撰寫研究員，他的年紀不到30歲，也沒有看過盒裝的零售CPU。他的經驗跟我是符合的，所以我們輕忽了過去要多重與業界查證的製作原則。我們沒有再多做調查，修正劇本內容的用語，讓他的內容更精確，而引發了爭議討論。

胡采蘋強調，我們初心本意，是認為英特爾的退貨政策不包含散裝CPU是無法被接受的。影片中被截圖下來的「沒有一顆一顆賣」，是指盒裝零售版，也並不是指所有CPU。然而這些天的網路討論，似乎是非常多人都有購買零售盒裝CPU的經驗，我的一些朋友寫訊息給我說，他們是買盒裝版CPU，的確許多人有這樣的經驗。

「可見個人的經驗是狹隘的，我和那位年輕研究員的閱歷也還是有所不足！」胡采蘋坦言，這件事情已經成為我們人生中諸多犯錯的其中一件，甚至可以說是成為我們社群頻道的一個黑歷史。然而，對我們團隊來說，與其閃躲逃避，不如誠懇坦然的面對此事。

胡采蘋表示，我們永遠不知道一支20分鐘的影片，做了很多研究和調查，但是竟然出包在幾句，我們少數人憑經驗覺得無需查證的話語。事實證明，沒有人是全知全能的，而這次的經驗，更讓我們團隊學到了寶貴的ㄧ課。我們會更認真嚴謹的開發劇本的內容，而且不能只有查證主要研究目標，甚至連玩笑的段落都需深究查證，反覆確認，強化內部在作品產出前的稽核工作。

胡采蘋指出，既然這支影片有錯誤之處，團隊已經在昨天晚上將影片下架，並且檢討反省流程。我作為影片團隊的領導者，真誠坦然的承認自己的不足，感謝各界的批評指教。這是我們面對錯誤的態度，也再次感謝各界的批評指教，讓包含我在內的眾多團隊成員，有了學習應對疏失，更精進工作品質的機會，抱歉，也感謝。