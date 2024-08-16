用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影賽成績揭曉　9／1頒獎並展出作品

▲南投縣舉辦「用鏡頭凝視東南亞外國人之美」攝影比賽，得獎作品揭曉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府辦理113年「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」，得獎作品日前揭曉：金獎作品為陳優熙拍攝的《溫情時刻》；評審委員指出，該作品捕捉印尼籍移工莎莉為其所看護的陳母整理頭髮時，細心的動作和專注的表情，也流露她對工作的投入與關愛，及與被照顧人間真摯的互動。

縣府社會及勞動處表示，本次比賽共計有29件參賽作品，主題涵蓋家庭看護工、廠工、營造工及農糧工，人物肖像及工作情形等多個類別，並邀請專業學者組成評審委員，最終選出金獎、銀獎、銅獎、優選及佳作共計13件獎項。

除陳優熙獲金獎，銀獎作品則為邱中平的《好吃！》，他在公司春酒晚會一隅捕捉到外籍移工歡樂自然的笑容，發自內心的快樂、開心，讓人印象深刻；銅獎作品為張美棋的《走，我們散步去》，拍下在下午雨停之際，阿公拉著看護工莎麗的手要出門散步的畫面，令人感動欣慰長輩身邊有位貼心可人的看護照顧。

比賽評審委員指出，其他10件優選及佳作作品也深具表現力和多元化，並展現獨特的視角、符合拍攝主題，有效地傳達畫面的情感及故事，拍攝氛圍也能引導觀眾的視線，富含吸引力和打動人心的力量。

縣府說明，期望透過攝影作品展現不同國籍外國人在台工作的獨特美感，表現自然及人文的魅力，並建立友善的工作場域，讓台灣人與東南亞外國人有機會接觸、交流與包容，並將於9月1日在南投休閒農場辦理的「外國人烤肉趣暨法令宣導活動」中公開頒獎，同時展出所有得獎作品。