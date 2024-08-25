藍竹市黨部設聯合服務處　翁曉玲高喊全力服務：盼鄉親更幸福

▲國民黨立委鄭正鈐、翁曉玲、盧縣一於竹市黨部成立聯合服務處。（圖／翁曉玲提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委鄭正鈐、翁曉玲以及盧縣一於國民黨新竹市黨部成立聯合服務處，今（25日）正式揭牌，包括國民黨祕書長黃健庭、3位黨籍立委及竹市國民黨議會黨團均出席。翁曉玲表示，感謝多位新竹市議員、里長和民眾熱誠相挺，自己會與另外兩位委員全力為新竹鄉親朋友服務，希望生活在新竹更加幸福快樂。

新竹市黨部主委李縉穎也說明，這次聯合服務處的成立，未來資訊更能互通有無，中央地方一條心，服務能量壯大。未來有許多選民服務可以由地方議員與中央委員的團隊串連執行，這樣更能解決迫切的區域發展問題。

隨後，國民黨新竹市黨部也於公學新城甲區活動中心舉辦國會宣講，黃健庭感嘆，今年是中國國民黨成立130週年，國民黨建立了中華民國，一直在努力地捍衛中華民國。一百多年來，歷經北伐抗戰，到後來建設台灣，推動民主化，讓台灣進步，這些都是國民黨持續在做的。這次大選過後，國民黨背負著最新的民意，推行國會改革，也在推行許多陽光進步法案，這是對人民的交代。

鄭正鈐表示，許多人認為國會吵吵鬧鬧，但他們在立法院的目標不是全武行，而是讓國家怎麼進步。他並舉例說明國會改革的必要，當時他在質詢行政院長蘇貞昌的時候，一個具體的問題，「北京清華大學來台灣交流是否有得到陸委會許可？」蘇貞昌卻選擇不回答，顧左右而言他，甚至只會回罵，這個例子就凸顯國會改革的重要性。

