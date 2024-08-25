表態支持李四川2026戰新北！　謝國樑：我雙手雙腳都舉起來

▲李四川陪同謝國樑考察基隆騎樓整平成果。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

TVBS最新民調顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派台北市副市長李四川參選新北市長，對上民進黨新北立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌，李四川獲40％支持度最高。李四川今（25日）赴基隆聲援「固樑」，被問到是否將出戰2026新北市長？謝國樑搶先表示，不曉得李四川未來有沒有更多服務意願，「如果有⋯不只雙手，我雙腳都要舉起來」，李四川則說，2026太遠了，不要想那麼多。

謝國樑受訪時表示，從台北到高雄再到新北，大家都知道，李四川副市長是工程方面專家中的專家，「不曉得他未來有沒有更多服務意願？如果有⋯我想不只雙手，我雙腳都要舉起來！」自己非常感謝李四川今天來給予基隆工程、城市治理上更多、更好的指導。

一旁的李四川則說，今天最主要是來給謝國樑市長加油，他要呼籲基隆鄉親，把工程做好的市長不能罷免。李四川強調，自己是做工程的人，說實在不懂政治，只是今天很高興可以來基隆，跟謝國樑市長分享工程上面的經驗，如果有問題，也可以提供以前的經驗，「2026太遠了，還有2年多，不要想那麼多！」

另外，未來是否也找新北市副市長劉和然來站台？謝國樑說，只要來幫忙，各位同志長官好朋友他通通都非常歡迎，當然也包括劉和然副市長。

