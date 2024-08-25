舉韓國瑜為例反罷免　李四川挺謝國樑：基隆別跟高雄人一樣後悔

▲李四川陪同謝國樑考察基隆騎樓整平成果。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨全力「固樑」，藍營大咖總接力赴基隆合體謝國樑相挺。台北市副市長李四川今（25日）上午志基隆與謝國樑考察城市彩繪及騎樓整平成果，並於致詞時表示，希望基隆的鄉親讓謝國樑繼續為大家服務，若不出門投不同意罷免票，「可能就會像我以前一樣，很多高雄市民到現在才在後悔，但後悔沒有藥可以解了。」舉前高雄市長、現任立法院長韓國瑜例子為謝國樑抱屈。

李四川透露，自己跟太太以前談戀愛時，時常來基隆夜市吃美食，今天重回舊地很開心，「謝國樑每次遇到我都在說基隆的工程有何問題，台北還是新北跟高雄，有沒有遇過同樣問題，都很認真和我討教」，很多人都覺得騎樓整平很簡單，比鋪路還簡單．但其實因為涉及到私人產權，若商家沒有同意也不能做，可是台灣已經邁入高齡社會，不管事長輩坐輪椅，還是戴小孩推嬰兒車，甚至是毛小孩也要推車，因此很好走的騎樓是非常有必要的，路平一定是人民最需要的。

李四川感嘆，謝國樑真的很認真，都會把市政做好，他是做工程的人不懂政治，不曉得那麼好的市長為什麼會有人想去罷免？

謝國樑則說，很感謝李四川今天搭乘基隆人最常搭的火車來，一起考察騎樓整平跟城市彩繪，給予很多指導，「等等一定有人問我怎麼還有些騎樓沒有整平？但我必須很老實地說，好幾年前都人沒在關心騎樓整平計畫，直到我上任後才開始啟動！」

謝國樑強調，這條路有很多診所，爸爸媽媽都會帶孩子來看醫生，因此騎樓整平是很重要的，一系列的計畫不可能一年就完成，希望未來兩到三年，市區的主要道路都可以整平，若有一些民間產權比較堅持拒絕的話，還是希望可以順平。

