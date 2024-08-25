直言柯文哲「人才放錯位子」　黃暐瀚點名1人：連蔡壁如都被她兇

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，而柯向支持者致歉，承認錯信相識50年的同學，也就是競總財務長李文宗，自己將深刻反省。對此，媒體人黃暐瀚24日表示，柯文哲怎麼會沒有人才？之前內部有位人才，就是前台北市府主計長梁秀菊，過去處理帳務讓大家豎起大拇指，連「血滴子」蔡壁如也會被她兇，但柯文哲卻把幫忙踩煞車的蔡壁如，發配邊疆，很會管帳的梁秀菊，不用來管帳，很明顯「人才放錯位置」。

黃暐瀚於節目《TVBS戰情室》表示，柯文哲怎麼會沒有人才？規模雖然沒有藍綠大，但一個新興小黨已經足夠了。

黃暐瀚表示，自己公開點名，柯文哲這次報帳報得亂七八糟，但柯之前內部人才，其實有一位前台北市府主計長梁秀菊，過去處理帳務都讓大家會豎起大拇指，怎麼現在不讓她管帳就好？

黃暐瀚指出，自己遇到前民眾黨立委蔡壁如，蔡也分享一個故事，過去選舉期間，有次報帳報不過，直接從台中殺到台北詢問梁秀菊「為什麼錢都沒有下來」？而梁則只是回應「這種單據不行、這個報不過」。

黃暐瀚說，所以蔡壁如回憶到這件事說，雖然蔡是「血滴子」，但通常都是被梁秀菊兇，也只能認了。而梁也實質幫助參與地方選舉的人士，如何報帳、如何報得快，所以柯文哲有專業人才，怎麼會沒有？

黃暐瀚認為，但這次民眾黨出了大問題，柯文哲把能夠在他面前，幫忙踩煞車的蔡壁如，發配邊疆，而很會管帳的梁秀菊，也不用來管帳，反而找了高中同學李文宗。

最後，黃暐瀚強調，柯文哲是有人才的，但柯就好像讓籃球的後衛跑去搶籃板、中鋒跑去投三分球，所以是「人才放錯位置」，而且柯文哲以前其實不是這個狀態，但現在狀態突然整個崩盤，就是競選總部跟黨部出了大問題。

▼左起蔡壁如、柯文哲。（圖／民眾黨提供）