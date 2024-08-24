白宮警告：伊朗已準備好攻擊以色列　美加強中東軍力部署

▲ 白宮國家安全會議發言人柯比。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩停火談判25日將在開羅舉行，美國白宮在這場關鍵協商前夕警告，伊朗仍準備好攻擊以色列，一旦做出決定就會採取行動，而美國正密切關注情勢，增派兵力並改善威懾態勢，準備好應對可能的攻擊。

綜合《耶路撒冷郵報》及《伊朗國際》等外媒，白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）23日透露，美國相信伊朗仍準備好「做某些事，如果他們決定如此的話」，指的就是對以色列的攻擊，並稱「美國持續監測伊朗，未將任何事情視為理所當然」。

柯比未具體說明伊朗可能的攻擊性質與背後情報，僅稱「我們必須做好準備，也已經準備好」，「我們已經加強在該地區的軍力，每天都在關注情勢」，確保美國能夠保衛自己和以色列，同時努力達成協議。

此前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）通電，談及以黎邊境持續交火，以及和伊朗、黎巴嫩真主黨、伊朗支持的中東恐怖組織間緊張情勢。

奧斯汀23日發文表示，他在電話中「確認美國對以色列安全的承諾，並展現美國在該地區的良好姿態，以保衛以色列，保護美國人員和設施」。