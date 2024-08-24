乘客「2字」呼叫空服員！他愣批沒禮貌　網秒懂：叫小妹的感覺

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

搭飛機的時候，會怎麼叫空服員呢？有網友在飛機上，聽到別的乘客用「2字」叫空服員，瞬間在心中感到不是很舒服，「對話本身沒有問題，只是聽起來超沒禮貌」、「真想衝去賞他兩巴掌。」貼文一出，就有人也點頭，「完全懂樓主的點～」「不一定要使用稱謂吧，開頭使用『不好意思』就可以了。」

這位網友在Threads表示，他坐飛機的時候聽到一段對話，「（遙遠的聲音傳來）小姐，兩杯柳橙汁。」「空服員聞訊：沒有問題（很親切的聲音）。」這段對話本身沒有問題，但他還是覺得，乘客的喊法聽起來很沒禮貌，「誰跟你叫小姐啦！」甚至想賞對方巴掌。

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不過，當然自己只是誇飾，「賞巴掌」並沒有真的發生，「『文明』體現在看似微不足道，卻又是實際生活的一部分」，最後直呼「美麗的空服員姐姐們，辛苦了。」

貼文一出，就有人也點頭，「完全懂樓主的點～我自己服務業在賣場的時候聽到客人叫：小姐！我要結帳or小姐！這鞋子有尺寸嗎？…等都會內心小不爽」，指出問題不是在「小姐」這個詞，「就是句子沒有敬語，加口氣好像把服務人員當小妹的感覺。」

其他網友則紛紛熱議，「上次看到另外一篇，一個外場服務生說很討厭客人開口先『哈囉』，以後大家都心電感應」、「『空服員』比較拗口一點，我自己也都是直接說『不好意思』，但沒有任何不尊重這個職業的意思～」、「事實上先生、小姐都是有禮貌的稱呼，當然要配合態度和語氣」、「怕不知道怎麼叫，一律說『您好』，就對了」、「小姐沒什麼貶義，但前面加個請，後面加個謝謝，感受上會更好一點。」

不過，就有一位空服員在留言處現身，「小姐這個稱呼個人不太介意啦～有時候一個瞬間大家可能也不知道怎麼稱呼～開心有禮貌就好～」