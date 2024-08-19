麥當勞太「牛」了！發1.3萬字長文　網一看傻了：我為什麼要點開

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞稍早透過臉書粉專發布一篇「牛」文，只要一按下「查看更多」，整個畫面就會被「牛」給占滿。事實上，這是麥當勞發布的抽獎文，而文章一出，也掀起網友討論，「滑好久才滑完」、「我為什麼要點開」。

麥當勞在臉書粉專上發布一篇文章，只要點下「查看更多」，整個手機或電腦螢幕就會被「牛」字給占滿。經計算，麥當勞一共打了1萬2989個「牛」字，並在文末寫下「8/21敬請期待！」

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麥當勞也在留言處貼出一段13秒的打「牛」影片，證明有一部分的「牛」字是小編打出來的。事實上，這是麥當勞發布的抽獎文，小編邀請粉絲和網友們留言標記好友，留下自己最想吃哪一個牛肉漢堡，就有機會獲得甜心卡。

該文早上10時才發出，截稿前（12時）已有超過6000多人按讚、2000多人留言，以及1000多次分享。貼文底下，不少網友也紛紛留言討論，「小編是放在口袋按到嗎」、「我以為是小編的孩子發文的」、「我到底看了什麼」、「小編怎麼了，感覺壓力很大」。其中還有不少人都留言，「已購買，孩子很愛吃」。

另也有網友表示，「有一個字是午喔，大家找找看」、「確定裡面沒有藏一個『午』字嗎」、「裡面藏了一個午耶，只有我找到嗎」。不過經檢查，內文應該沒有「午」字。

麥當勞全球版APP本周限定6大優惠券出爐，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至8月21日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「冰蜂蜜紅茶+小薯特價69元」，使用期限至8月25日；而「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月23日起至8月25日。

還有99元激省晚餐券等領，至8月23日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元，不過以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

另外，達美樂至8月25日前也推「16吋巨無霸雙拼披薩4折吃」優惠，口味有「蔬食雙拼（白醬彩蔬+小農田園鮮蔬）」、「招牌雙拼（超級豪華+金鑽夏威夷）」及「極致雙拼（極致豪華+極致干貝海鮮）」共3款任選，最低424元起，不僅一次就能吃到2種口味披薩，還可享4折優惠。

▲漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

還有漢堡王，祭出最新「澎湃嗨吃優惠券」，包含「6大夯品買1送1」、「1+1 69元」、「銅板下午茶」、「單人滿足餐」、「雙人激省餐」，期限從8月14日至9月30日為止。