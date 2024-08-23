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快訊／賀錦麗正式接受民主黨提名　傳「天后碧昂絲」將驚喜獻唱

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席芝加哥的民主黨全國代表大會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人，於11月角逐白宮大位。（圖／路透）

▲賀錦麗出席民主黨全代會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透，下同。）

 記者吳美依／綜合報導

美國59歲副總統賀錦麗（Kamala Harris）剛剛正式接受提名，成為民主黨總統候選人，於11月角逐白宮大位。此外，據傳流行樂天后碧昂絲（Beyonce）也將驚喜登場獻唱支持。

賀錦麗身穿一襲俐落黑色套裝，出席芝加哥的民主黨全國代表大會（下稱全代會）時，全場爆出響徹雲霄的掌聲與歡呼，久久沒有停歇，讓她止不住大笑說道，「晚安！謝謝你們！讓我們開始做正事吧！」

▲賀錦麗出席民主黨全代會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透）

賀錦麗談及母親與家庭的影響，「她教導我們永遠不要抱怨不公平，而是要做此做點什麼！」這讓她萌生成為檢察官的夢想，希望能夠保護每個人，都享有安全、尊嚴與權利。

賀錦麗呼籲美國人「放下過去的苦澀、憤世嫉俗與分歧」，國家需要前進，而自己的提名是「描繪出一條新的前進道路的機會」。她承諾成為「一名領導與聆聽、務實且有常識、總為美國人而戰的總統」，「從法院到白宮，這一直是我畢生的志業」，「在這個最偉大國家……我接受你們的提名」，現場再度爆出尖叫與掌聲。

賀錦麗正式演說前，也向總統拜登致敬，「當我想起我們一起走過的道路，喬，我充滿感激之情。你的政績鼓舞人心，歷史將會證明的。」她也略顯害羞地向丈夫任德龍（Doug Emhoff）說「結婚紀念日快樂，我非常愛你。」8月22日正好是他們的結婚10周年紀念日。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席芝加哥的民主黨全國代表大會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人，於11月角逐白宮大位。（圖／路透）

▲賀錦麗出席民主黨全代會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透）

美國總統拜登7月宣布退選後，賀錦麗接棒出線，不僅迅速獲得黨內一致支持，也創下一周募款逾2億美元（約新台幣65.6億元）的歷史紀錄。她將與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）搭檔，對上前總統川普及俄亥俄州參議員范斯（J. D. Vance）的共和黨組合。

路透社也引述美國娛樂雜誌TMZ報導，碧昂絲（Beyonce）將以神秘嘉賓之姿驚喜登場獻唱，她的歌曲「自由」（Freedom）被賀錦麗選為競選主題曲，如今也將在民主黨全代會最後一天現身支持。

碧昂絲以前就公開表示支持民主黨，包括在上次大選支持拜登。2020年11月大選前，她在Instagram發文，顯示自己戴著拜登和賀錦麗的口罩，鼓勵數百萬粉絲去投票。

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