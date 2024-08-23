歐普拉猛攻川普副手「無子貓姑婆」言論　驚喜現身挺爆賀錦麗

▲美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）驚喜現身民主黨全代會。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）21日驚喜現身民主黨全代會，她抨擊川普副手范斯（J.D. Vance）批評賀錦麗是「沒有孩子的養貓女士」的言論，同時對於副總統表達全力支持。

民主黨全國代表大會（DNC）19至22日在芝加哥登場，歐普拉以神秘嘉賓之姿現身，發表了一場充滿活力的演說，熱情支持賀錦麗，同時鼓勵中間選民出來投給民主黨，「讓我們選擇常識而非胡說八道。讓我們選擇真相、榮譽、與快樂。」

共和黨副總統候選人范斯2021年曾在《福斯新聞》點名賀錦麗等民主黨人是「一群沒有孩子，對於自己生活感到痛苦的養貓女士」。在美國，這通常指單身、孤僻、上了年紀、養了一大群貓咪，甚至「有一點怪」的女性，是非常具有歧視意味的形容辭彙。

而歐普拉在21日的演說中反擊，她表示美國人會在他人陷入困境時伸出援手，「當一座房屋著火時，我們不會問這是誰的房子。如果這個地方碰巧屬於一個『沒有孩子的養貓女士』，嗯，我們也會試圖把那隻貓救出來」。

當晚另一個亮點是，45歲印度裔女演員卡靈（Mindy Kaling）在結束演說前，對於家鄉麻州致敬，並且突然向近期爆出婚變的男星班艾弗列克（Ben Affleck）喊話，「離開前，我必須向來自我家鄉麻州的了不起黨代表們喊話。我愛你，麻薩諸塞州……班艾弗列克，撐住啊！」

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