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社會 社會焦點 保障人權

刑事戰將林明佐同居最美女董受供養　涉貪4451萬警職要存27年

記者黃翊婷／綜合報導

有「刑事戰將」之稱的三線二星警政監林明佐，涉嫌洩露檢警偵辦行動給九州博弈集團，光是疑似收賄的不明財產就高達4451萬元，相當於他從警27年不吃不喝的薪水總和。此外，台中地檢署還查出，前電競聯盟董事長徐培菁也是九州集團的幹部，她疑似利用美人計接近林明佐，進而交往同居，不僅租下一輛市值462萬元的跑旅車，還租下一間每個月租金8萬7000元的高級套房「供養」，誘使林洩密、收賄，成了「最貪警官」。

▲美女董座徐培菁、刑事悍將林明佐。（圖／ETtoday資料照）

▲美女董座徐培菁（左）疑似用金錢、美色誘使林明佐（右）洩密。（合成圖／ETtoday資料照）

回顧案件經過，橋頭地檢署2021年偵辦一起詐騙案件時，協請台中地檢署進行調查，循線追查到九州博弈集團；中檢去年5月針對九州集團的據點、幹部住處等65個處所發動搜索，總計傳喚48人到案說明，並聲押集團總裁陳政谷、幹部史鎮康等11人獲准，前後查扣的不動產、現金、名車等財產合計達41億5304萬元。

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼▲調查局在九州集團總部查獲大量超跑、精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

接著，中檢查出，前電競聯盟董事長徐培菁也是九州集團的幹部，她疑似與陳政谷合謀使用美人計接近林明佐，不僅兩度匯款20萬元，還以每個月8萬200元的租金，租下一輛市值462萬元的Range Rover跑旅車無償供林使用，甚至替林在台北租了一間每個月租金8萬7000元的高級套房，等到兩人交往同居之後，再用金錢及美色誘使林洩密，幫助集團規避賭博、詐欺及洗錢等行為。

林明佐受到徐培菁「供養」，一度想辭了警職加入九州集團，為此，他曾向一名命理老師請教，還說出「現在努力就是為（了）賺更多」、「錢真的很重要，在公部門不亂搞沒什麼收入」等話。經檢方清查，林明佐涉嫌收賄高達4451萬元，若以他的年薪160萬元來計算，相當於不吃不喝27年才能賺到這筆錢。

中檢23日偵結起訴32人，林明佐等12人則在先前的查緝行動中被收押。台中地院同日下午召開延押庭，裁定集團幹部前記者史鎮康、幹部張女分別以500萬元、50萬元交保，限制出境出海；總裁陳政谷、林明佐以及幹部李孟修、劉宗奇、陳奕宏、洪文忠共6人續押禁見。

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