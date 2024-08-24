最美董座成悍警小三！年薪2千萬跳槽搞博弈　煮晚餐被賞1kg金條

▲前資深媒體人、也曾任台灣電子競技聯盟董事長的徐培菁，被博弈集團吸收。起訴書中提到，九州以年薪2000萬元挖角徐，徐雖嫌九州Low但仍難擋金錢魅力，投其懷抱。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢等，發現旗下剛谷公司在短短約5年間就入帳高達438億元。而陳政谷對重要美女幹部、前媒體人徐培菁也豪氣大方，檢方調查，陳政谷不僅開出年薪2000萬元挖角徐，徐培菁還曾向閨蜜透露煮晚餐給老闆吃，結果陳政谷反送重量1公斤、價值260萬元的金條打賞。

徐培菁為前資深媒體人，曾任中華民國電子競技運動協會理事長、台灣電子競技聯盟董事長，長相甜美、外型亮眼出眾，曾被封全台最美董座。根據起訴書，徐培菁被檢方認定在九州集團扮演關鍵角色，負責處理打點陳政谷工作事務、開銀行帳戶、購買私人飛機，還吸收前警政監林明佐成內鬼，負責通風報信，兩人更發展出婚外情，甚至同居。

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金，現金多到得動用多人清點。（圖／調查局提供）



但陳政谷對徐培菁出手也相當闊綽，起訴書中提到，109年陳政谷開出年薪2000萬元薪水，是當時徐培菁年薪的20倍以上，挖角她跳槽九州，不過徐培菁當時還嫌棄九州這家公司太「Low」，一度顧慮去博弈集團不太光鮮，要對外說自己在網路公司上班，但最後仍禁不起金錢誘惑，投入九州懷抱。

檢警還原徐培菁與友人的手機對話，提到陳政谷在109年6月底到徐培菁宿舍吃晚餐，徐告訴友人「我煮飯給他吃」、「拿到這禮物」、「1公斤金條」、「價值200萬」等字眼，證明佐證徐培菁已經在109年間，加入九州集團，並收受陳政谷所贈與金條之事實，已經是博弈集團的重要幹部。