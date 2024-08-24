九州博弈爽吸438億32人遭起訴　中台灣賭王、刑事戰將林明佐6人續押

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中地檢署偵破九州博弈集團，還查出「刑事戰將」三線二星警政監林明佐涉當「內鬼」，向集團洩露檢警偵辦行動。檢方偵結後，依貪汙、賭博等罪起訴集團金主「中台灣賭王」陳政谷、幹部前記者史鎮康、警界門神林明佐等32人。台中地院23日接審其中8名被告，裁定陳、林等6人續押，2名幹部交保。

橋頭地檢署2021年偵辦詐騙案件，發現贓款流向台中剛谷科技公司，因此協請中檢偵辦。中檢追查後發現，剛谷公司由九州博弈集團管理，開發第三方支付系統OnePaid「萬付通」，供博弈集團、詐欺集團洗錢。2017年7月起至2023年5月間，總計5年10個月入帳高達438億元。

為此，中檢自去年5月起，先後對九州多家公司據點、幹部成員住處等65處發動10波搜索，傳喚48人到案。期間，中撿聲押總裁陳政谷、幹部史鎮康等11人獲准，又陸續查扣不動產、現金、名車等，合計41億5304萬元。

▲▼調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

中檢還查出，前電競聯盟董事長徐培菁是九州集團重要幹部，疑似與陳政谷合謀利用「美人計」，刻意接近時任台中市刑大隊長的林明佐，待兩人交往後，再用金錢與美色雙管齊下，誘使林將警方偵辦進度洩漏給2人，甚至提供自身多年偵辦經驗供集團參考，以規避賭博、詐欺及洗錢等犯行。經清查，林明佐涉收賄高達4451萬元。

中檢23日偵結起訴32人，其中陳政谷、史鎮康、林明佐等12人已在檢方先前的查緝行動遭收押，而12人中有4人在庭訊時交保，因此剩餘8人移審台中地院。當天下午，台中地院召開延押庭，晚間裁定史鎮康、幹部張女分別以500萬元、50萬元交保，限制出境出海；陳政谷、林明佐，及幹部李孟修、劉宗奇、陳奕宏、洪文忠等6人續押禁見。

▼美女董座徐培菁、刑事戰將林明佐。（圖／ETtoday資料照）