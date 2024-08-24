韓國瑜盼國慶強化中華民國意象　王鴻薇嗆：側翼對國有意見？

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國慶即將到來，今年國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔任，韓國瑜召開籌備會議時特別表示要「辦好中華民國的生日」，被外界認為是指國慶相關主視覺不能忽略中華民國元素。對此，國民黨立委王鴻薇今表示支持，也嗆若有綠營人士、側翼有意見，難道是對中華民國有意見嗎？

針對韓國瑜要將讓中華民國意象回歸今年國慶，王鴻薇說，很多人對於這次國慶最大期待就是希望恢復中華民國意象，因為過去在民進黨主政下，積極「去中華民國化」，令很多人覺得每年慶祝國慶，到底是慶祝哪個國家的國慶，大家越來越混淆。

王鴻薇提到，很多人對於這次國慶最大的期待，就是希望能夠恢復中華民國的意象。過去在民進黨主政下，積極去中華民國化，很多人都質疑每一年到底是慶祝哪一個國家的國慶？越來越混淆。

另，王鴻薇也質疑，今年韓國瑜強調要強化中華民國意象，想請問這有什麼不對？如果一些綠營人士、側翼還有意見，難道是對中華民國有意見嗎？

王鴻薇也提醒，這次的執行單位是內政部，內政部應充分尊重國慶籌委會的決定，因內政部是執行單位，若可以自行更換、替換概念又自作主張，是否代表國慶籌委會要廢掉？無論如何，國慶重新恢復中華民國意象，這是大家最大期待。

