　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟：哪國的？　官方回應了

▲ 景美財政園區的財政部大樓,財政部財政園區,財政人員訓練所。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財政部。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

財政部昨（21日）晚間突然將臉書粉專「中華民國財政部」改成「財政部」，讓許多網友不解並留言質問。對此，財政部表示，改名的原因很單純，是為了與其他社群名稱保持一致、方便民眾搜尋，與政治無關。

財政部昨晚將正式國號「中華民國」刪除後，引來許多網友留言，「這是那裡的財政部呢」、「整天玩這種改名的小把戲」、「不是中華民國的財政部那可以不用再繳稅了嗎」、「中華民國呢？乾脆改名叫台灣財政部算了」、「連國名都不要，自行矮化的意思嗎」、「請問這裡是哪一國的財政部，第一次來搞不清楚」。

「感謝大家的關心」，財政部表示，粉專改名是為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標記、搜尋。

▲▼財政部粉專「刪掉中華民國」被轟：哪國的？　官方回應了。（圖／翻攝財政部臉書）

▲財政部21日將粉專名稱刪除中華民國。（圖／翻攝財政部臉書）

此外，也有網友整理，目前無中華民國的部會粉專有「內政部」、「經濟部」、「外交部」、「交通部」、「農業部」、「文化部」、「衛生福利部」、「環境部」「數位發展部」、「教育部」及「勞動部」。

仍有國號的則是，行政院則是「中華民國行政院」、國軍粉專則是「中華民國空軍」、「中華民國海軍」、「中華民國陸軍」及「國防部發言人」。

針對財政部的回應，網友再問，「誰的財政部？沒違憲嗎？怎麼不是其他的加上中華民國」、「有那麼厭惡中華民國嗎？那就辭官吧？就算搜尋也是很好搜尋到啊」、「好像今天全部把中華民國放回去是多難的事」、「連國家名稱都不敢打出來，滿可憐的」。

臉書粉專「政客爽」表示，就算在臉書搜尋「行政院」，一樣可以快速找到「中華民國行政院」的粉專，因此財政部說更名是方便搜尋似乎不合理，「為了貪圖方便，可以刪除自己國家的名字？這是什麼爛理由？會不會是要解決哪些長官看到中華民國很礙眼的問題，為了政治方便呢？你的國家讓你們這麼丟臉嗎？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
泰國飛機墜毀！　機上5中國公民「全數罹難」
「弟，終於找到你了！」鍾欣凌與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應
吳東亮首談中信金搶親　嘆「辜家兩代交情、遺憾沒達成說服」
畫面曝！台中男帶女友回家　竟出現「25歲裸女晃UU」大錯亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟：哪國的？　官方回應了

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

賴清德首場「健康台灣委員會」　研議健保補助產後檢查給付

陳佩琪遭爆看1.2億豪宅「林敏雄是金主」　全聯發聲明回應了

快訊／林宜瑾案19人被帶回！最後1人「服務處主任」遭羈押禁見

明年總預算歲入歲出破3兆　社福教科文經濟預算排前3、國防創新高

國立體大赴桃園市府交流　張善政恭喜李洋二度奪金

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全車貼滿衛生棉　警揭真相大逆轉

肯爺台灣試聽會「開唱前4天取消」　主辦證實：發生不可預期的因素

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟：哪國的？　官方回應了

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

賴清德首場「健康台灣委員會」　研議健保補助產後檢查給付

陳佩琪遭爆看1.2億豪宅「林敏雄是金主」　全聯發聲明回應了

快訊／林宜瑾案19人被帶回！最後1人「服務處主任」遭羈押禁見

明年總預算歲入歲出破3兆　社福教科文經濟預算排前3、國防創新高

國立體大赴桃園市府交流　張善政恭喜李洋二度奪金

台灣正在餵養獨裁巨獸　破解民進黨侵蝕民主招數

《魔獸世界》地心之戰特展降臨高雄　超誠意中配搶先體驗逃離達拉然VR

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　每天最愛2飲食！長青秘訣曝光

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

123國參與Voice of Global South Summit　印度再展成為全球南方國家領導者的決心

新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

4飯店集團暑假賣況曝！不只花蓮、墾丁慘　台中新旅宿住房率僅5成

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

政治熱門新聞

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

卓榮泰核定潛艦量產計劃　2840億分14年編列將生產7艘

即／林宜瑾涉詐助理費！服務處主任遭羈押禁見

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

賴清德首場「健康台灣委員會」　研議健保補助產後檢查給付

「柯文哲變成自己討厭的樣子」　黃暐瀚揭過去言論：已無核心價值

說謊如呼吸般自然　她曝高虹安：選舉證據攏係假

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

更多熱門

相關新聞

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

近來房市波動不斷，傳出財政部、金管會21日分別向八大公股行庫、民營銀行下令，全面清查是否有「限貸令」。對此，財政部國庫署長陳柏誠22日出席院會後記者會時否認，「銀行的授信貸款業務，都是依據央行或金管會相關法規辦理」；另外，他也提到，新青安貸款佔整體總房款餘額僅9.5%，政府有多元手段維持穩定，會密切關注交易狀況。

財部：未下令查限貸 配合央行政策督導8大行庫

財部：未下令查限貸 配合央行政策督導8大行庫

新青安引發限貸令風暴！財政部再糾73件違規

新青安引發限貸令風暴！財政部再糾73件違規

「更新載具歸戶」差點GG！他曬圖示警　網驚呆

「更新載具歸戶」差點GG！他曬圖示警　網驚呆

新青安7月急凍！受理件數月減354件　單家減幅最大3成

新青安7月急凍！受理件數月減354件　單家減幅最大3成

關鍵字：

財政部臉書粉專中華民國改名網友質疑

讀者迴響

熱門新聞

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

李易再發雞湯文「感情逝去不須留戀」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

3年發51萬戶建照　大量交屋潮來了！房貸族剉咧等

新新併通過了！證交所：台新金、新光金明恢復交易

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

更多

最夯影音

更多

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面