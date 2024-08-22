財政部粉專「刪掉中華民國」被轟：哪國的？　官方回應了

▲財政部。（圖／記者謝婷婷攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

財政部昨（21日）晚間突然將臉書粉專「中華民國財政部」改成「財政部」，讓許多網友不解並留言質問。對此，財政部表示，改名的原因很單純，是為了與其他社群名稱保持一致、方便民眾搜尋，與政治無關。

財政部昨晚將正式國號「中華民國」刪除後，引來許多網友留言，「這是那裡的財政部呢」、「整天玩這種改名的小把戲」、「不是中華民國的財政部那可以不用再繳稅了嗎」、「中華民國呢？乾脆改名叫台灣財政部算了」、「連國名都不要，自行矮化的意思嗎」、「請問這裡是哪一國的財政部，第一次來搞不清楚」。

「感謝大家的關心」，財政部表示，粉專改名是為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標記、搜尋。

▲財政部21日將粉專名稱刪除中華民國。（圖／翻攝財政部臉書）



此外，也有網友整理，目前無中華民國的部會粉專有「內政部」、「經濟部」、「外交部」、「交通部」、「農業部」、「文化部」、「衛生福利部」、「環境部」「數位發展部」、「教育部」及「勞動部」。

仍有國號的則是，行政院則是「中華民國行政院」、國軍粉專則是「中華民國空軍」、「中華民國海軍」、「中華民國陸軍」及「國防部發言人」。

針對財政部的回應，網友再問，「誰的財政部？沒違憲嗎？怎麼不是其他的加上中華民國」、「有那麼厭惡中華民國嗎？那就辭官吧？就算搜尋也是很好搜尋到啊」、「好像今天全部把中華民國放回去是多難的事」、「連國家名稱都不敢打出來，滿可憐的」。

臉書粉專「政客爽」表示，就算在臉書搜尋「行政院」，一樣可以快速找到「中華民國行政院」的粉專，因此財政部說更名是方便搜尋似乎不合理，「為了貪圖方便，可以刪除自己國家的名字？這是什麼爛理由？會不會是要解決哪些長官看到中華民國很礙眼的問題，為了政治方便呢？你的國家讓你們這麼丟臉嗎？」