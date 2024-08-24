賈永婕接董座「101每天都很亮」　卓榮泰：賴清德挺「非常有高度」

▲藝人賈永婕將接任101董座。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

實習記者石嘉豪／台北報導

有「抗疫女神」之稱的藝人賈永婕，即將出任101董事長一職。對此，行政院長卓榮泰昨（23日）晚間在電視節目中透露，之所以延攬賈永婕，是要借重她的文化底蘊、對民主理念的闡述，能讓「101每天都會很亮」，總統賴清德得知此人事安排時，也盛讚找賈是「非常有高度」。

三立電視節目《新台灣加油》主持人許貴雅在訪問卓榮泰時提到，賈永婕將出任101董事長的事情，讓許多人眼睛為之一亮，也讓人好奇賈永婕跟101的連結，還有政府找人的過程是什麼？

卓榮泰表示，當中有經過一些談話，以及對未來的想法，他很肯定賈永婕過去在公益方面，甚至在演藝工作，還有對一些流行時尚的表現。

卓榮泰提及，101是台灣的象徵，每次在台灣重要的時刻，例如喜慶的時候，或在台灣天災的時候，101都會打出亮亮的燈，鼓勵或安撫人民。

因此卓榮泰說，他向賈永婕提到，如果去了「101每天都會很亮」，此外也跟賈永婕說，101裡面有很多空間，可以再好好利用，很多的文化氣息可以放進去，而且101有一個非常獨特的「垂直馬拉松」活動，在世界上也滿負盛名。



不料，賈永婕跟卓榮泰說「我跑過！」讓卓榮泰不禁想著，如果這個董事長能夠自己帶隊跑「垂直馬拉松」，對101本身來講，應該是一個很好的宣傳跟助力。

但重要的是，卓榮泰認為，賈永婕是一位有文化底蘊的藝人，她對社會的關懷，是這麼樣的深，而且她也相當有民主理念的闡述，未來希望她能透過這樣的基礎來跟國際連結。

卓榮泰指出，101過去各國的旅客、觀光客很多，未來也希望賈永婕能夠把101再繼續帶出去，更多的國際連結放在101，他覺得賈永婕做得到。

此外，卓榮泰表示，在歷任董事長、總經理的努力之下，101的業績相當不錯，101非常特殊，未來希望新的團隊，能夠用新的概念去經營101，讓101真正成為台灣最明顯的地標，裡面內涵的精神則尤其重要。

卓榮泰也透露，當他跟總統賴清德提到這個人事安排時，賴清德也盛讚找賈永婕是「非常有高度」的選擇。