咖啡迷衝啊！西雅圖極品咖啡美式賣場特展熱賣「限時10天」快囤貨

▲西雅圖極品咖啡推出不少沖泡式產品，方便愛咖啡的人買回家享用。左圖為西雅圖嚴焙藝伎綜合萃取濾掛咖啡、右圖為西雅圖濃淬咖啡球榛果風味。（圖／記者周宸亘攝）

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根據新聞報導，以每杯咖啡平均用掉12公克咖啡估算，2023年全台一年喝掉了42.4億杯咖啡，相當於每人每年喝掉約184杯咖啡，不僅比往年都高，相比國際咖啡組織（ICO）統計全球每人每年平均喝126杯的咖啡杯數還多了58杯，顯見台灣人對於咖啡的熱愛持續增長，不論是上班上課前想來一杯提神，還是輕鬆愉快的下午茶時間佐咖啡，或是浪漫約會時光、居家悠閒時刻都要上來一杯，這時候沖泡包咖啡就是最方便的選擇，撕開包裝即沖即享受，讓咖啡香氣療癒身心。

身為全台第一個主打重烘焙的咖啡連鎖店，西雅圖極品咖啡以濃郁口感和滿滿香氣成為許多人的最愛；不僅能在實體店面享用，更有不少人會在家囤一波沖泡包，隨時想喝就喝！最近，許多人喜歡到美式賣場一次補齊搞定生活用品，而自即日起到9/1（日），西雅圖極品咖啡在全台美式賣場舉辦「西雅圖精選咖啡特展」。限時10天活動全台巡迴展出中，展示多款超夯的明星商品和話題新品，像是精品級的藝伎綜合濾掛咖啡、夏天必備的冰水即溶冰拿鐵、免咖啡機的濃縮咖啡球，以及風味全面升級的即溶雙焙濃拿鐵三合一、二合一等，不論是喜歡拿鐵、美式黑咖啡還是原味或甜蜜滋味的人，美式賣場通通有，今天賣場一開門立刻湧進掃貨人潮，一盒盒搬貨放進購物車拚手速。

▲「西雅圖精選咖啡特展」自即日起限時10天在全台美式賣場展出多款人氣品項。（圖／資料照）

喝咖啡不只是要品味還要想要有儀式感的人，必入手西雅圖嚴焙藝伎綜合萃取濾掛咖啡，嚴選來自衣索比亞的藝伎咖啡豆，經過精心調配與烘焙，一口喝下帶有檸檬、柑橘和花香豐富層次交織的美味滋味，清新果香不酸，尾韻溫潤順口，搭配上專利設計的浸泡式濾袋，掛耳式比起傳統款式有更佳萃取率，只需一次性注水、無須分段注水，自己在家也能輕鬆享受到像咖啡師杯測般的體驗，簡直就是平價精品咖啡完美代表。

▲西雅圖嚴焙藝伎綜合萃取濾掛咖啡只需要一次性注水，簡簡單單就能喝到一杯帶有花香和果香的清爽咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

時序雖然已經入秋，但天氣還是熱到爆炸！這時候絕對不能錯過「極品冰拿鐵濃焦糖風味」，只要用冰水就能順利沖泡開來，不必再先沖熱水、放涼、加冰塊，直接三步變一步，快速方便地享受香甜濃郁的冰拿鐵，在大熱天也能立即享受沁涼的咖啡時光；而且濃郁的焦糖風味，喝起來甜而不膩，搭配上喜歡的食物、甜品，一整天的幸福感就這樣滿足了。

▲炎熱的天氣在家泡咖啡照樣很方便，用冰水就能沖泡的西雅圖極品冰拿鐵濃焦糖風味，沁涼美味馬上享受。（圖／記者周宸亘攝）

有些人就愛喝加了奶的咖啡，懶得出門買、自己泡又不會調比例的人，非常適合買西雅圖全新的「雙焙濃拿鐵三合一」囤在家裡，採用最新的即溶咖啡技術，加入極細研磨咖啡粉，香氣和口感超越一般即溶咖啡，不喜歡甜味的人就選雙焙濃拿鐵二合一風味，無添加蔗糖，重新定義即溶咖啡的風味，帶來全新的咖啡享受。

▲西雅圖極品咖啡「雙焙濃拿鐵三合一」（左）和「雙焙濃拿鐵二合一」（右），讓人喝出全新不同感受。（圖／記者周宸亘攝）

本來就是美式賣場超人氣熱銷商品的「西雅圖濃淬咖啡球」榛果風味，更是嗜風味咖啡者、同時也是懶人一族的最強居家咖啡好夥伴，不需要膠囊咖啡機，只要撕開咖啡球包裝，將它倒入冰／熱水，或是加入冰／熱牛奶，立即就能品嚐到一杯榛果風味咖啡；能完整保留咖啡天然的「濃、醇、香」，正是因為與日本技術合作，經過高壓萃取、香氣回收以及高溫無菌充填，才讓品質新鮮、風味穩定。

▲西雅圖濃淬咖啡球榛果風味小小一顆就能帶來濃郁風味。（圖／記者周宸亘攝）

這次西雅圖極品咖啡在全台美式賣場推出的特展，完全是咖啡迷不可錯過搜羅品項囤貨的大好機會！從精品級的濾掛咖啡到方便即溶的冰拿鐵，還有不需咖啡機的濃縮咖啡球，滿足喜歡濃醇香又追求方便快速的現代人，快趁僅10天的限時活動入手吧（內湖門市活動於9/20起至9/29）。