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社會 社會焦點 保障人權

澎湖夫妻騎車「突撞垃圾車」　66歲丈夫身亡、後座妻受傷送醫

記者陳洋、趙蔡州／澎湖報導

澎湖西嶼23日晚間發生一起死亡車禍，一輛垃圾車行經203號線道28公里處、星月灣餐廳前路段時，意外與一輛突然衝出的雙載機車發生碰撞，造成騎車的才姓男子當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治，後座才男妻子有手腳及胸部擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

▲▼澎湖西嶼垃圾車車禍 機車騎士1命危1傷。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖機車猛撞垃圾車，男騎士當場慘死、後座妻子受傷送醫。（圖／記者陳洋翻攝）

事件發生在23日晚間6點49分，33歲洪姓男子駕駛西嶼鄉公所垃圾車，沿著203號縣道收取居民垃圾，不料行經203號線道28公里處、星月灣餐廳附近路段時，突然有一輛雙載機車從岔路衝出，高速撞上垃圾車的左側，嚇得他立刻下車查看騎士傷勢，並打電話報警求救。

▲▼澎湖西嶼垃圾車車禍 機車騎士1命危1傷。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖西嶼垃圾車車禍 機車騎士1命危1傷。（圖／記者陳洋翻攝）

▲機車的車頭幾乎全毀。（圖／記者陳洋翻攝）

警消趕到後，發現機車的車頭幾乎全毀，車殼零件散落一地，顯示撞擊力道之大，事故造成機車騎士66歲才姓男子當場失去呼吸心跳，送醫後仍傷重不治，後座才男的66歲劉姓妻子有手腳及胸部擦挫傷，送醫治療後沒有大礙，垃圾車駕駛洪男則沒有受傷。

警方指出，洪男檢驗後酒測值為零，死者才男酒測值已報請檢察官委由醫院抽血檢驗，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

ET快訊
死亡車禍！夫妻騎車撞垃圾車　澎湖男喪命
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