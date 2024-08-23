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苗栗議員自首酒駕「超標狀態0.32」：鄭重向大眾交代清楚、道歉

▲▼苗栗民進黨籍議員陳光軒驚傳遭人恐嚇 。（圖／翻攝陳光軒臉書）

▲苗栗民進黨籍議員陳光軒。（圖／翻攝陳光軒臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

苗栗縣民進黨籍議員陳光軒今（23）日下午近3點在粉專發文，自首昨日上午與人發生碰撞，員警到場後，他的酒測值超標，認為是前一晚和友人到酒吧小酌，點了比較濃的調酒的關係，「即便我沒有犯意，但我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。」

陳光軒粉專全文如下：

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大家午安，我要在此跟大家說明一件事。

昨天上午，我8點多一如往常出門開始一天的工作，因塞車車速非常慢，手機剛好響起我低頭看了一下一時不察輕輕碰到了前車，當下我立刻下車向對方表明身分並道歉，我會負起責任並撥電話給頭份派出所陳所長請他們依照程序協助我們處理車禍，當下員警到場我也立刻就配合做酒測，沒想到我的酒測值是超標狀態0.32，我自己很意外，但我很坦然的面對並表示完全配合後續作業。

為什麼會有酒精反應，應是在前一晚下班後我和友人有到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒喝完後約在12點多買單（這個同行友人和店家都知道）回家休息直到隔天早上約8點才出門。

我想說的是，我不會逃避或辯解，我的身體在經過一夜的睡眠和休息確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便我沒有犯意，但我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。

另外，他也在留言處表示，「趁著這個機會，以我自身的案例，請大家千萬注意，前一晚若飲下較多烈酒，隔天是無法被身體有效代謝到合法駕駛的狀態，我願意在今後所有的警政座談中，都鼓勵警察單位以我為例做宣導。」

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