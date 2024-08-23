為停車開戰！狠男「要你死」掃刀砍刺　鄰居命根子剁到剩皮連住

▲澎湖男與鄰居長期有糾紛下，某日竟持自製掃刀埋伏攻擊，使其陰莖差點斷裂。（示意圖，與本案無關／pixabay）



記者黃資真／高雄報導

澎湖一名葉姓男子與鄰居董家長期因停車、堆放物品等問題有糾紛，竟在某天清晨持自製掃刀埋伏狂砍70多歲的董男，陰莖近乎全斷裂，送醫搶救後撿回一命，董兒連忙出面制止也遭砍傷。二審葉男依殺人未遂罪處8年6月；過失傷害罪處拘役50日，得易科罰金。

判決指出，葉因長期糾紛心生不滿，於今年3月10日凌晨5時許，在董家門口埋伏，等到董男正要外出時，持自製長柄掃刀（刀刃長21公分、刀柄長91公分）朝頭、胸、腹、下體及四肢揮砍，導致董受有右側胸壁開放性傷口（約10公分）併創傷性氣胸、右肋骨骨折、右開放性血氣胸、右下肺撕裂傷、多重空腸橫斷傷、乙狀結腸橫斷傷、陰莖近乎全斷裂、尿道斷裂、腹部內出血、陰囊撕裂傷、背部穿透傷伴隨內出血、左大腿深度撕裂傷、左側大腿開放性傷口（約20公分）、頭皮、四肢及左側腰部多重擦挫傷撕裂傷等傷害。

▲董姓男子不僅全身是傷，陰莖還險些被砍斷。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



睡在2樓的董兒聽聞有爭吵聲，隨即下樓查看，竟驚見爸爸正在被攻擊，還聽到對方吼「我被你欺負得很慘，我就是要讓你死」，他立刻衝上前試圖奪下武器，但葉仍不罷手，雙方爆發拉扯，過程中戳中董兒大腿右側，直到葉意外被絆倒，掃刀才被搶過，警方到場緊急將董男送醫搶救後所幸撿回一命。

審理時葉男否認殺人未遂，強調是董男長期欺負他，只是為了要教訓讓他昏倒害怕而已，沒有殺人犯意。

澎湖地院法官認為，從本案發生動機、攻擊行為次數、攻擊部位、凶器、攻擊過程之言語及被害人所受傷勢等整體犯罪情狀，可認定葉主觀上有殺人故意，審酌僅坦承過失傷害、否認殺人未遂，且未與被害人達成和解，依殺人未遂罪處10年6月、過失傷害罪處3月，得易科罰金；案經上訴二審，高雄高分院法官撤銷原判，殺人未遂減為8月6月、過失傷害罪處拘役50日，得易科罰金。全案仍可上訴。