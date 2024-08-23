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社會 社會焦點 保障人權

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／苗栗地檢署提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦後龍鎮一處山谷違法傾倒廢棄物，查明台新通運、統新通運2家公司，涉嫌自桃園載運大量廢棄土方到苗栗傾倒，今年6月間搜索收押2名員工、但蔡姓負責人滯留國外；繼檢察官蔡宗熙7月率隊親赴現場勘察宣示打擊不法決心，檢方今（23日）天傍晚宣佈，向法院聲請扣押2家公司共16部砂石車獲准，已移置經濟部水利署第三河川分署保管。

檢警調查，後龍鎮聯港里鄰近台61線一處山谷，今年2月初遭不法業者密集傾倒近3萬立方米的營建剩餘土方，面積超過1公頃、高度約10層樓，追查得知台新通運、統新通運公司的蔡姓負責人，自桃園等地收受營建廢棄土方後，載運到後龍違法傾倒。

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／苗栗地檢署提供）

苗栗地檢署檢察官彭郁清6月間指揮刑事局、苗栗縣警局及保七總隊第3大隊等單位，會同環保部環境管理署中區環境管理中心前往現場會勘，同時搜索5處地點，傳喚、拘提被告及證人共6人到案說明，查扣二台挖土機等機具及扣得相關證物。檢方訊後認為被告吳姓女子、林姓員工涉嫌違反廢棄物清理法、水土保持法及山坡地保育條例等犯罪嫌疑重大，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准；不過，蔡姓負責人經檢方傳喚多次，迄今仍滯留國外。

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙為宣示政府打擊違法傾倒廢棄土方決心，7月11日率隊到現場勘察。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙為宣示政府打擊違法傾倒廢棄土方決心，7月11日率隊到現場勘察，強調持續追訴業者等刑責外，也要求行政機關責付業者清運廢土，恢復原有面貌，未來也將採取霹靂手段，務使濫倒廢棄物案件，在苗栗徹底絶跡。

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲後龍鎮聯港里鄰近台61線一處山谷，今年2月初遭遭不法業者密集傾倒近3萬立方米的營建剩餘土方。（圖／記者楊永盛攝）

檢方說，鑑於蔡嫌這2家公司，並非首次遭檢察機關查獲違反廢棄物清理法犯行，為保全犯罪所得沒收，避免犯嫌繼續利用犯罪工具危害環境，特向苗栗地院聲請扣押2家公司名下的砂石車共16台，苗栗地院8月16日裁定准予扣押後，檢方在19日、20日陸續扣得砂石車16台，目前均暫移置經濟部水利署第三河川分署保管。

▲台新通運公司涉違法傾倒廢棄物，苗栗地檢署今天宣佈，聲請扣押16部砂石車獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲後龍鎮聯港里鄰近台61線一處山谷，今年2月初遭不法業者密集傾倒近3萬立方米的營建剩餘土方。（圖／記者楊永盛翻攝）

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