士檢出重拳！兄弟檔拿假文件「狂收500噸垃圾」　爽撈百萬被抓了

▲士林地檢署檢察官楊唯宏指揮保七總隊，追出蘇姓兄弟檔非法收垃圾爽撈百萬。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

打擊環保犯罪行動再出重拳！士林地檢署檢察官楊唯宏，結合檢警環力量，指揮保七總隊第三大隊，發現蘇姓兄弟檔未領有廢棄物清除許可證，卻從去年12月至今年7月前往雙北社區、商家收垃圾，並將500公噸垃圾放置汐止區倉庫內，恣意發出惡臭不法爽撈百萬，2人複訊後依違反廢棄物清理法，各以1萬元交保。

據了解，蘇姓兄弟檔各自成立清潔公司，去年12月至今年7月，明知公司未取得許可文件，卻肆無忌憚地持偽造廢棄物隨車證明文件，將各縣市的垃圾分批運入台北市及其他縣市的焚化廠處理，短短半年內非法獲利驚人高達百萬元。

檢察官楊唯宏日前見時機成熟，指揮保七總隊第三大隊長期蒐證，會同環境部環境管理署北區環境管理中心及北市政府環保局，前往業者位於新北市汐止區倉庫及北市公司等地3處依法搜索。

當場查獲其他業者載運大量垃圾至該倉庫傾倒貯存，及現場堆置約300立方米一般生活垃圾等（後續並查出非法貯存、清除之一般生活垃圾數量共約500噸），經檢察官複訊後，依違反廢棄物清理法第46條及第48條等罪嫌，均以1萬元交保。

士林地檢署強調，案件仍在積極、全面偵辦中，並將結合相關機關，竭盡全力打擊環保犯罪，致力於保護民眾公共環境和國土安全，此次行動充分彰顯了對環境保護的堅定決心，也對未來類似違法行為發出了明確而有力的宣示。