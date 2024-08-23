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社會 社會焦點 保障人權

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

記者游瓊華／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，發現總裁陳政谷利用九州管理的剛谷科技公司開發的第三方支付系統「OnePaid」吸收賭資及詐款，2017年起短短不到6年就入帳高達438億元。再把不法所得轉投資或是買名車、購地建屋等方式洗錢。調查局先前直搗集團洗錢基地，赫見豪宅內不僅有泳池，地下室更是停滿整排藍寶堅尼、法拉利等超跑名車，當中還有全球限量鑽石版、價值破千萬元的賓士G500，以及一整片總價超過600多萬元的公仔牆。

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲調查局直搗九州總部，查獲地下室停放整排超跑。（圖／調查局提供）

調查局日前前往九州集團總部搜查，走到地下室盡是價值破千萬跑車，包括要價3000多萬元的藍寶堅尼Aventador S、2000多萬元的勞斯萊斯Cullinan、超過1800萬元的賓利歐陸GT，還有瑪莎拉蒂、賓士等車款，全部加起來價格粗估破億元。而當中最稀有的，莫過於全台僅6、7輛，今年2月份才出廠，每輛車上都配有一克拉鑽石的消光花梨木粉色賓士大G越野車G500，全球才300輛。

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲調查局也查扣數千萬現金，得動用多人清點。（圖／調查局提供）

九州不僅買名車洗錢兼享受，更是大手筆購買庫柏力克熊公仔收藏滿滿牆面，單隻從1萬多元到2、30萬元不等。行家見照片估算，所有公仔價格應有600多萬。調查局還從總部起出一個個由行李箱封裝的現金以及名酒，可見九州集團的成員，榨乾被害人的血汗錢後，全拿來讓自己享受奢華生活。

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲九州不僅買名車洗錢兼享受，更是大手筆購買庫柏力克熊公仔收藏滿滿牆面。（圖／調查局提供）

▲調查局直搗九州總部，查獲滿屋超跑精品及現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲當中最稀有的，莫過於全台僅6、7輛，今年2月份才出廠，每輛車上都配有一克拉鑽石的消光花梨木粉色賓士大G越野車G500。（圖／記者游瓊華翻攝）

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