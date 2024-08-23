帳務風波柯文哲坦承錯誤「當作出麻疹」　笑藍綠不敢誠實申報

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對近期的政治獻金假帳風暴，民眾黨主席柯文哲23日在自家節目「民眾之聲」中坦承錯誤，直言過程中核心業務全部外包、財務主管完全沒有double check，「外界不是懷疑柯文哲的誠信，而是懷疑柯文哲的治國能力」；他說，這次的風波就當作出麻疹，未來就有抵抗力，「至少民眾黨誠實申報，我還笑你門藍綠不敢誠實申報」。

受到帳務風波的影響，民眾黨支持度相比7月下跌了2.2個百分點，來到13.8％；好感度方面，被媒體解讀失去300萬人好感、增加220萬人反感。

對此，柯文哲也坦承錯誤，直言過程中的核心業務全部外包、財務主管完全沒有double check，「外界不是懷疑柯文哲的誠信，而是懷疑柯文哲的治國能力」。

但柯文哲說，至今沒有假發票、假帳，但在監察院的系統亂登倒是真的，這次就像「出麻疹」，之後就有抵抗力了。

接著柯文哲也點出媒體的不公平，直言名嘴每天在指控但卻沒證據，「每天潑糞，我們要想辦法把自己洗乾淨」，這一路挨打下來，也是很遺憾，台灣民主改革超過30年，好不容易推翻了國民黨的黨國體制，但今天司法跟媒體仍變成政治工具。

柯文哲直言，民眾黨是誠實的政黨、有誠實申報，「國民黨是乾脆不報，國民黨說2億，再多個0都不只」，民進黨說5億也是不止，保證藍綠的帳更禁不起檢驗，但名嘴都不會檢驗，變成執政黨在監督在野黨。

針對團隊的問題，柯文哲說，誠實講是人力不夠，但失敗就失敗，所以要想辦法，在現有的人力下怎麼做更好的使用。民眾黨長期以來的問題是發言很自由，一人一把號、各吹各的調，這是民眾黨的特色，在民主跟紀律要求取平衡，但也不希望黨內變成一言堂。