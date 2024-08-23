范雲獲邀民主黨全代會論壇講者　成座談會「亞洲唯一代表」

▲范雲也獲邀擔任全代會平行論壇「國際領袖論壇」講者。（圖／范雲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國民主黨全國代表大會（DNC）19至22日在芝加哥登場，我國組跨黨派觀選團參與，而民進黨立委范雲也獲邀擔任全代會平行論壇「國際領袖論壇」講者，會中討論台灣如何抵禦中國威權擴張。范雲表示，這在國際民主同盟中別有意義，她也很榮幸作為「全球民主現況」座談場次唯一的亞洲代表。

范雲受美國國際民主協會（NDI）邀請，在國際領袖論壇（ ILF）中與美國前駐肯亞大使Johnnie Carson、奈及利亞前副總統Yemi Osinbajo、尼加拉瓜民運領袖Suyen Barahona、以及摩爾多瓦的國會議員兼經濟學家Radu Marian，討論當前全球民主遇到的挑戰。

NDI以「向全球推廣民主」為宗旨，是民主黨唯一重要涉外事務周邊組織。歷屆美國民主黨全代會期間，都會舉辦此論壇，邀請各國政要參與全代會相關活動。范雲表示，這在國際民主同盟中別有意義，她也很榮幸作為「全球民主現況」座談場次唯一的亞洲代表。

座談上，范雲指出，臺灣海峽被視為亞洲區域政治不穩定的來源之一，因為中共正是民主最大的威脅。臺灣位在抵禦威權第一線，面臨中國軍事、經濟、滲透、假訊息與認知戰的混合式威脅。范雲舉例，中共藉由滲透影響臺灣民主選舉、散佈錯假訊息進行認知戰，意圖激起社會對立，動搖人民信心。

范雲指出，臺灣藉由兩岸人民關係條例及反滲透法的立法，保護國家核心利益及民主選舉。政府及國會議員也紛紛透過直播、新興社群媒體，創造「正確資訊生產鏈」與「造謠產業鏈」抗衡，即時向民眾傳遞最正確的資訊。

范雲也分享親身參與野百合學運與婦女運動成果，讓各國與會者了解台灣民主兼顧平等與多元的難得成就。當她分享到臺灣國會議員女性比例及同婚合法化成就時，全場更響起掌聲。范雲盼臺灣民主經驗，能夠貢獻國際社會，一同推動自由民主、多元平等價值。