快訊／每份200買連署參選總統！「台灣皇帝」副手辯發工資遭判刑

記者黃哲民／台北報導

共和黨主席周克琦2023年自居副手，搭檔前十大槍擊要犯「台灣皇帝」藍信祺欲參選2024總統大選，周涉主導以每份200元收購56份登記參選所需的連署書遭到羈押禁見，於18日才被交保，後續被檢方起訴涉犯《總統副總統選舉罷免法》，周不認罪，聲稱發放連署工資被誤解成賄款，台北地院審結，今（23日）判決3年徒刑，併科罰金300萬，褫奪公權5年。可上訴。

▲周克琦被控以每份200元收嗽登記參選總統的連署書，涉犯《總統副總統選舉罷免法》。（資料照／記者劉昌松攝）

去年9月共有10組無政黨推薦的正副總統獨立參選搭檔，經中選會公告為被連署人，藍信祺與周克琦的組合是其中之一，須取得合格連署跨過28.9萬餘人的門檻，才夠格登記為2024年總統選舉候選人。最後僅鴻海集團創辦人郭台銘與副手搭檔賴佩霞以90多萬份有效連署書過關，但放棄登記參選。

周克琦兼任「333政黨聯盟」主席，先前被控於2022年協助中共在台推動統戰工作，並於同年九合一公職大選期間，引進22萬元中資為特定候選人助選，去年8月被起訴涉犯《反滲透法》，仍在北院審理。

藍信祺曾名列十大槍擊要犯，1981年犯下台北市「虎山雙屍命案」被判刑19年定讞，出獄後自稱「世界台灣皇帝」，先前3度參選總統都失利，他第2次參選時揚言「炸毀總統府」，被起訴涉嫌恐嚇公眾，但無罪確定。

藍信祺首度與周克琦搭檔欲參選總統，周自居副手，去年10月21日接連2天，在新光三越台北站前店廣場舉辦徵求連署的造勢活動，被檢舉現場除發放米酒、牙刷牙膏等小禮，還以每份200元現金，向22位民眾收取身分證影本，黏貼在連署切結書上。

台北地檢署指揮警調蒐證，藍信祺與周克琦去年11月1日向中選會遞交151份連署書，檢方隔天搜索、拘提藍、周等5嫌，藍男被移送北檢複訊，高舉雙手對著媒體鏡頭大喊「民進黨迫害我」、「比共產黨還糟糕」，聲稱自掏腰包100萬元，請幹部協助處理選舉事宜。

檢方查明收購連署書的行為是周克琦1人主導，共買26份連署書，訊後將藍信祺請回，周男喊窮繳不出20萬元保釋金，被改為聲押禁見，同月3日經法官裁准，去年12月29日起訴涉犯連署行賄罪嫌，移審北院繼續羈押禁見至今，期間聲請交保都被駁回。

周克琦不認罪，聲稱發放200元連署工資被誤解成賄款，至於他和共犯以LINE傳訊息後、提醒「看完收回」等舉動，是因為討論到跟錢有關的事情，害怕會被檢調單位扣帽子，並非滅證。

至於在造勢現場幫忙發送禮品、現金的2名女性共犯，因認罪獲緩起訴處分，須接受法治教育課程。周克琦的1名女密友與藍信祺被檢方認定雖在造勢現場，但無證據顯示2人知道周收購連署書的舉動，均獲不起訴處分。

台北地院今審結，周遭判刑3年，併科罰金300萬，褫奪公權5年，但他不服判決，當庭喊判決不公，法官數度制止周，並當庭解說理由。