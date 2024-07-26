首約美魔女就要「牽手+交往」　科技男偷翻信箱...還在警局自拍

▲美魔女不勘男子瘋狂追求逼婚，提告《跟騷法》。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北許姓男子迷戀臉書上的1名氣質美魔女，日前終於找到藉口邀約見面吃飯，當場告白還要求牽手，女方立刻甩開拒絕，許男仍不死心，跑去女方住處偷翻大樓信箱，女方提告聲請保護令，許男被通知到警局做筆錄後，竟然在派出所自拍，傳訊給向女方坦言「就是要逼婚」，台北地檢署26日違反《跟騷法》起訴許男。

據了解，許男從事能源科技業，因工作關係結識面貌姣好的被害人，並互加臉書好友，許男看著被害人的臉書發文和照片，早已心生愛慕，2024年4月間，許男以能協助安排工作為由，邀約被害人吃飯。

被害人以為是一場普通的工作邀約，沒想到吃完飯，許男直接告白，甚至要牽起她的手，被害人當場拒絕，並表明不願談感情，許男當天把被害人送回家後，持續傳訊息表明愛意，還2度偷偷回到被害人居住大樓，亂翻各住戶的信箱。

被害人被瘋狂追求1個多月，不勝其擾，向警察局報案並聲請保護令，許男到案製作筆錄後，又在派出所門口自拍傳給被害人，繼續要求被害人接受交往，並坦言自己就是在逼婚，檢察官調查後，認為許男的行為已經嚴重影響被害人生活，依《跟蹤騷擾防制法》等罪提起公訴。