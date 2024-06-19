不滿男友分手還聲請保護令　高雄女揪閨蜜「送一支番仔火」慘了

▲高雄女子不滿男友提分手，企圖到他家縱火。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓女子和黃姓男友交往期間，因林女動手打了黃男家人，氣得黃男不但跟她分手，還向法院聲請保護令，不准林女接近他家100公尺，讓林女超級不爽，去年10月林女約了周姓閨蜜買汽油準備到黃男家潑汽油縱火，但周姓閨蜜覺得不妥遲遲沒動手，猶豫之間被黃男發現，林女和周姓閨蜜丟下汽油罐就落跑，但黃男還是報警抓了林女，檢察官偵查後依公共危險罪將她起訴。

檢方指出，林女和黃男原本是男女朋友，但後來感情不睦，黃男發現林女曾經動手打他的家人，氣得向林女提分手，還向法院聲請了2年的保護令，不准林女接近他家和家人100公尺，讓林女氣得決定「報復」。

去年10月13日晚間，林女揪了周姓閨蜜先開車去買了一罐汽油，後來兩人開車到黃男家附近「埋伏」，然後林女叫周女把汽油潑在黃男家和汽車上，還拿出打火機準備縱火。

但周姓閨蜜覺得此舉不妥藉故拖延，在黃男家門前徘徊，詭異的行徑也被黃男發現，出聲喝叱「妳在幹嘛！？」嚇得周姓閨蜜拔腿就跑，慌亂中竟把汽油罐遺留在現場，黃男追了上去，才發現是林姓前女友在作怪。

黃男也決定不忍了提告，警方循線抓了林女，林女在偵訊時坦承犯行，檢察官根據相關事證，偵結依公共危險罪將她提起公訴。