撿東西釀禍！轎車國3龍潭段撞護欄　高速翻滾橫移3車道...父女受傷

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號桃園龍潭南下路段今（23）日上午發生重大車禍，一輛轎車失控先撞上外側護欄，再橫移3車道撞上內側護欄事故，險些衝向對向車道，國道六隊警方會同消防人員到場搶救，車內駕駛翁姓男子與女兒共2人受傷，經送往國軍桃園總醫院救治後幸無生命危險，警方為翁男酒測並無酒精反應，據翁男自稱因撿拾車內物品未注意前方狀況肇禍，至於真正肇事原因仍在調查釐清，事故已於上午9時13分排除，恢復正常通行。

▲國道3號桃園龍潭路段今天上午發生轎車失控撞上護欄事故，國道六隊警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號桃園龍潭路段今天上午發生轎車失控撞上護欄事故，國道六隊會同消防人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，58歲的翁姓男子於今天上午8時22分，行駛國道3號南向71.6公里龍潭外側路段，突然失控先碰撞外側護欄，再橫移3個車道撞上內側護欄肇事，造成車頭嚴重毀損，國道六隊警方會同消防人員到場處理，翁男及同車女兒2人受傷，已由救護車送往國軍桃園總醫院治療，所幸意識清楚並無生命危險。

▲國道3號桃園龍潭路段今天上午發生轎車失控撞上護欄事故，警方人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為翁男進行酒測，並無酒精反應，事故現場已於上午9時13分完成排除，目前已恢復正常通行；翁男自述行駛外側車道時，因撿拾車內物品未注意車前狀況而肇事，至於真正肇事原因由警方調查釐清。



國道第六大隊呼籲，用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。籲請駕駛人應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。