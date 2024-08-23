桃園航空城500拆遷戶陳情補償過低　市府：已擬補助措施幫重建

▲桃園市大園區近500位航空城居民今天上午到市府前陳情，要求市府「不要債留子孫」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區航空城近500位居民，今（23）日上午在市議員游吾和號召下前往桃園市府廣場陳情，質疑市府與中央拆遷補償評點過低，諸多措施不合理且有違法之虞，還請來大園區福海宮、福元宮、保安宮三大寺廟神明助陣；市府指出，航空城案今年已進入安置重建年，市府與民航局就居民所提出需求，在可行前提下，將盡可能研擬各項安置補助措施，協助居民順利重建，市府未來會積極協助居民解決問題，持續會同中央滾動檢討，與居民共同完成安置重建，逐步推動落實航空城計畫。

▲桃園市大園區近500位航空城居民今天上午到市府前陳情，陳情代表與市府地政局人員協商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員游吾和指出，航空城案龐大區段徵收，但政府沒有把物價調查異常浮動因素算足在內，造成人民財產損害，政府進行房屋估價時是依物價評點依法調整應為12點2，一坪估7至8萬元，但現在所有徵收戶要重建家園，一坪至少要15至16萬元，居民至少有一半的錢沒著落，因此今天請神明到市府表達不滿訴求，並要求市府應依照今年物價評點依法調整應為17點7，依物調大約漲幅41%，不限時間每戶發3百萬元、提供銀行優惠貸款平台、協助廟宇重建等訴求。

市府地政局長蔡金鐘等人代表市府收取居民陳情書，市府隨後提出說明如下：

一，航空城案已於今年已進入安置重建年，市府已與民航局就民眾所提出需求，在可行前提下，盡可能研擬各項安置補助措施，協助居民順利重建，相關方案並已於今年3月提報行政院討論定案，並於6月公布，規劃安置補助包含住家房屋補助費、房租補助費、安置街廓重建協助金、配合加速開發獎勵金、調降安置住宅售價及區外安置等各項補助措施。

二，有關建物徵收拆遷補償，全市均按照桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例規定辦理，航空城案也依照規定，但因航空城區段徵收案採先建後遷及歷史背景較為特殊，整體推動期程較長，所以特別加發住家房屋補助費，充分考量到重建年2025年營建物價變動幅度，加發建物補償費及自拆獎勵金合計25%之補助費，並且以保障大多數原有居住的住家優先，協助居民安置重建。另外，本項補助在市長主持「2024年市長訪視基層大園區座談會」過程中，有里長提出本項補助應納入安置重建補助費計算，市長考慮到居民重建及相關補助費發放的目的，已責成相關單位研議辦理。相關補助措施，已充分考量並照顧民眾的需要，在符合內政部的決議及相關規定前提下，兼顧可行性及合理性辦理。

▲桃園市大園區近500位航空城居民今天上午到市府前陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

三，為鼓勵居民回到航空城計畫範圍重建居住，且協助民眾在重建過程之其他如請照、地質鑽探等相關費用負擔，只要在一定期間內完成重建者，加發每建坪3萬元，最多300萬元之安置街廓重建協助金，以鼓勵居民盡快完成重建，在符合政策目的及公平合理的前提下辦理。

四，除安置街廓重建協助外，另對於申請配售安置住宅的部分，為降低安置戶的負擔，每坪已調降3萬元，平均每坪約介於17至19萬元間，停車位並以低於成本及鄰近市場行情配售，每位約介於85萬元至125萬元間，並已於今年6月完成選屋，預計於9月辦理簽約，2025年陸續完工並辦理移轉交屋。

五，航空城提供之安置措施，除配回安置土地自建、配售政府興建安置住宅外，另有部分居民選擇自行至計畫區外安置。為兼顧居民安置權益及衡平性，如均未選擇計畫區內的安置土地、安置住宅之安置戶，於計畫區外興建或購買住宅者，亦參考區內協助措施，加發區外安置補助費，但是相關安置及配套補助措施由安置戶自行擇一辦理，以避免資源重複使用，衍生公平性之問題。

六，自今年2月起，市府已陸續通知安置土地所有權人辦理界址位置確認，居民於完成界址確認後，得辦理建築規劃、設計與請照等相關作業，安置住宅各項作業也持續按照進度推動中。市府將積極協助居民解決問題，持續會同交通部民航局滾動檢討，一同與居民共同完成安置重建，逐步推動落實航空城計畫。