診所爭調高藥事服務費　藥師公會喊被霸凌「醫生想怎樣就怎樣？」

▲衛福部健保署。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

基層診所藥師荒，醫界主張「同工同酬」讓診所藥師的藥事服務費比照社區藥局藥師提高。不過，藥師公會不滿，甚至醞釀上街抗爭，公會理事長黃金舜今日怒批，協調會僅有醫界代表，根本是「強行霸凌」，這讓台灣醫藥分業變成一場夢。對此，健保署強調，本案還沒有定案，會持續跟各界溝通，凝聚最大共識再來實施。

健保署昨日召開「健保署西醫基層總額113年第3次研商議事會議」時，會議資料提及民進黨立委賴惠員8月16日召開協調會做出的協議「診所調劑處方30張以下的藥事服務費提升至與社區藥局相同的54點」，藥師公會代表當場全數退席以示反對，更喊出要上街頭抗議，今日召開「常務暨縣市公會理事長聯席會議」討論此案。

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黃金舜受訪表示，醫師診察費在診所有364點，到醫學中心只有286點，有78點的落差，就是希望醫療分級，讓民眾看門診多到診所，大型醫院要以住院為考量。藥事服務費也是一樣，如果希望推動醫藥分業單軌制，診所將處方箋釋出，診所藥師和社區藥局藥師的給付就應該有落差，而醫界主張「同工同酬」，這種做法讓台灣的醫藥分業變成一場夢。

▲藥師公會準備陳抗藥事服務費問題。（圖／藥師公會提供）

黃金舜喊話，主管機關應該要有社會公道，不是看到強者就轉彎，台灣醫療領域已經是「醫生想怎樣就怎樣」，其他專業職業人員包含藥師、護理師、專業人員，講話條件都沒有，相當可悲。

黃金舜表示，健保署長石崇良昨晚已有聯繫，約定8月29日下午與藥師公會見面會商本案件。他說，基於雙方尚未碰面，且我方對協商過程是否能達到雙方滿意沒什麼信心，也擔心這只是緩兵之計，所以陳抗準備工作還是會持續，藥師與藥劑生公會已經成立陳抗小組。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保法規定，健保相關支付標準的訂定，需要提到共擬會議才能夠定案，昨天召開的是基層總額的研商會議，會中的確有討論到這項提案，與會的代表，包含付費者代表在內都是表達支持，不過，藥師全聯會表達反對，本案尚未定案，既然有反對的意見，健保署會持續跟各界溝通，凝聚最大共識再來實施。

針對賴惠員舉辦的協調會，藥師公會表示，賴惠員辦公室原本有邀請藥師公會，後續又通知會議取消，直到參與健保會議看到會議資料，才知道協調會並未取消。

黃金舜憤怒表示，該會議僅有醫師公會代表，片面通知藥師及藥劑生公會取消，藉此欺瞞手段排除藥界聲音，公會相當不滿且遺憾。他更直指賴惠員丈夫為台南開業醫師，談到醫藥問題應該迴避，公會已經發函民進黨中央黨部，要求應對藥師公會說明。