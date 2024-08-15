解輸液問題！健保常態性核價出爐　年砸2.5億「120項價格調升」

▲健保署醫審及藥材組長黃育文，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

輸液大廠永豐化學出包竟然造成國內輸液缺貨危機，其中一項問題在於輸液價格過於便宜讓藥廠不敷成本。健保署今（15）日公布生理食鹽水、葡萄糖、乳酸鈉等注射劑、沖洗液等基本輸液價格調整，共計120項調高核價，超過一半品項的支付價已達法定天花板，最高成長達1.27倍。健保估計一年新增支出2.5億元，新價格預計10月1日上路。



衛福部健保署今日召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，討論氯化鈉（生理食鹽水）、葡萄糖、乳酸鈉等基礎輸液支付調整，各項成分共18個分組，達120個品項，包含注射液與沖洗液，會議結論同意全數調漲。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，與會專家認同基礎輸液屬於不可或缺醫療用品，全數調漲後，最大漲幅達原價1.27倍，最快10月1日上路，整體財務衝擊約2.5億元，希望有助於讓國內廠商願意增量生產。

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黃育文也強調，調整價格在先前就已經有廠商提出成本分析反應不敷成本，處理到一半發生永豐的問題，才出現專案核價，也讓這件事情延宕，現在是把之前處理程序往下走。

食品藥物管理署公布永豐輸液問題最新處理進度，為滿足臨床需求，經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本週，專案輸入生理食鹽水，以500mL計，抵台數量將達約439.99萬瓶/袋，食藥署並經調查臨床需求，至113年8月12日中午，已陸續分配予醫療機構共642家次，合計約457.1萬瓶/袋(國產+專案輸入)。