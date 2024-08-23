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斗南河床淤積嚴重！立委張嘉郡會勘　加速推整治規劃

▲斗南鎮崙子溪行長橋段，因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮崙子溪行長橋段，因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道（行長橋段），因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積，立委張嘉郡今（23）日邀集第五河川分署分署長吳明華、斗南鎮長沈暉勛會勘，並現場擬定短、中、長期整治計畫，她要求儘速協助完成整建修復計畫。

▲斗南鎮崙子溪行長橋段，因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委張嘉郡今日邀集第五河川分署分署長吳明華會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委張嘉郡指出，凱米颱風侵台斗南山區雨勢不斷，河道兩側經不起大雨沖刷嚴重崩落，護岸河床持續下滑，尤其近期天候變化急遽，動輒降起豪大雨，地方民眾憂心引發潰堤，現要求水利署盡快進行整體調查，並針對需要的護岸予以加強防護，保障人民生命財產安全。

▲斗南鎮崙子溪行長橋段，因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張嘉郡表示，經現勘後水利署同意，短期計畫是一個月內辦理河道清疏，中期計畫會請雲林縣政府針對行長橋的橋長、橋高不足部分辦理改建，並於設計時考量減少落墩，長期計畫則是啟動河川治理規劃檢討。

張嘉郡強調，颱風季節常有瞬間強降雨，每次雨後溪流都很混濁，顯見上游沖刷問題嚴重，希望中央盡速協助河道整治工程，保障人民財產安全，未來也將爭取更多經費，針對地方清理河道、順暢水流等訴求，儘速調查和研擬方案，加強全面整治改善。

▲斗南鎮崙子溪行長橋段，因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮崙子溪行長橋段，因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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