爭取2856萬元改善！雲林立委張嘉郡今會勘西螺新頂埤頭大排

▲凱米颱風造成雲林多處災損，立法委員張嘉郡持續會勘，爭取各地改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風造成雲林多處災損，立法委員張嘉郡今（22）日持續會勘，民眾陳情新頂埤頭大排發生道路塌陷及樹木倒塌，張嘉郡邀請農水署雲林管理處長林國華、高公局分局長呂文玉、雲林縣政府等相關單位會勘，會中決議由農水署將埤頭大排改善工程分年列入改善計畫，總經費計2856萬元。

立委張嘉郡表示，新頂埤頭大排位於西螺交流道下鄰近涵洞，凱米颱風過後發生道路塌陷、樹木倒塌等情事，考量大排若發生阻塞，會嚴重影響到國道一號的行車及當地居民的安全，應該優先於今年前即完成改善工程。

張嘉郡指出，今日邀集相關單位會勘後，與農田水利署及高速公路局現場討論並做成決議，大排更新改善工程將由農水署雲林管理處負責，以分年分期方式，納入年度相關計畫辦理改善，預計改善總經費為2856萬元，總長490公尺。張嘉郡提到，風災過後至今仍有多處亟需重建，地方也不斷收到陳情，服務處將會全力協助，並積極向中央爭取經費重建地方。

▲張嘉郡強調，風災過後至今仍有多處亟需重建，地方也不斷收到陳情，服務處將會全力協助，並積極向中央爭取經費重建地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）