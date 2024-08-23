台南70年老店雙全紅茶貼公告「放假」嚇壞粉絲　真相曝光

▲擁有70年歷史的泡沫紅茶始祖「雙全紅茶」，老闆貼8／22起放假公告。（圖／翻攝陳亭妃臉書，下同）

記者林東良／台南報導

屬於五、六年級共同記憶，用玻璃杯裝的「雙全紅茶」，是台南最道地茶味！位於台南市中西區巷內的雙全紅茶，創始於40年代，至今有70年歷史，目前由創始人張蕃薯的許姓親戚接手經營，但近日在門口貼出公告從22日開始放假，由於未載明重新開店的日期，在網路上引起不少老客人哀號，懷疑是不是要歇業了？

對此，中西區南美里里長曾朝欽指出，老闆因爲近期因身體健康檢查需要靜養，並未停業，惟要休息到何時才會「復業」則日期未定，不過應該不會太久。

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▲立委陳亭妃也常到雙全紅茶，喝杯兒少回憶的紅茶。

雙全紅茶創立於1949年，被稱為「泡沫紅茶始祖」，從中正路一間小攤子開始做起，後來因為市容美化，而搬進131巷內；創辦人張蕃薯在咖啡館學了紅茶做法後開業，後來退休後傳承給親戚經營，一路走來始終如一，店內只賣著紅茶一種飲品。因為已是70年老店，顧客年齡分佈群超廣，有些老客人，喝得是一種情懷，立委陳亭妃也會在大熱天特地來喝上一杯「小時候的回憶」。

一位林姓民眾指出，他從小就喝該店紅茶長大，小時候住中正路，每天上學都會經過該店，放學時常會遶去喝一杯，冰冰涼涼好舒暢，長大後搬家離開，就很少去喝，但其溫醇的紅茶味，一直在兒少記憶中，很令人懷念！