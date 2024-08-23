快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

▲台南歸仁塑膠廠大火。（圖／臉書粉專「台南式 Tainan Style」提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海屏企業有限公司位於台南市歸仁區長榮路的塑膠粒倉庫，22日晚間突然起火燃燒，300坪廠房全面燃燒，黑煙不斷沖天、發出惡臭。警消獲報後，立刻出動大批人力前往灌救，目前無人受困，起火原因仍在釐清。

台南市消防局22日深夜11時7分獲報，該占地300坪的廠房不明原因起火，立刻出動18車39人前往灌救，現場不斷傳出惡臭。另外，海屏企業負責人也於深夜11時41分到場，同時警消確認場內無人受困。

消防局表示，目前建立循環式送水，第2、3、4面都是農田不會延燒，第1面已架設3線砲塔防護，起火原因仍在釐清。

▲▼台南歸仁塑膠廠大火。（圖／臉書粉專「台南式 Tainan Style」提供）



臉書粉專「台南式 Tainan Style」表示，工廠發生大火後，濃煙不斷竄出擴散，請附近仁德、歸仁，高鐵站、長榮大學周圍的居民注意空氣品質。

網友看完紛紛留言，「難怪一直聽到消防車的警鳴聲」、「台南最近太常火災了」、「拜託警消醫護人員你們不要受傷，現場請尊重專業」、「難怪歸仁這邊都有個味道想說有人在燒雜草」、「23:17接獲通報，現在24:00還在搶救中」、「啊怎麼又是那附近」、「火好大」。