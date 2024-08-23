2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

▲內政部公布近10年國人平均壽命趨勢圖。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（23）日公布2023年國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.0歲及9.0歲。

內政部指出，雖然持續受到人口老化影響，但因為COVID-19疫情死亡人數較上年減少，2023年國人死亡人數計20萬5202人，較2022年減少2927人，其中，65歲以上死亡人數15萬5744人（占全國75.90%），較2022年減少2993人。

此外，內政部說明，2023年粗死亡率為8.79‰，較111年減少0.13個千分點，標準化死亡率為每十萬人口429.6人，較上年下降3.2%，因上述緣由，致2023年國人平均壽命較2022年增加0.39歲，其中男性增加0.31歲、女性增加0.46歲。

▲內政部公布主要國家平均壽命資料。（圖／內政部提供）



以直轄市而言，內政部點出，2023年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.32歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，內政部表示，2023年以新竹市81.50歲最高，台東縣76.04歲最低，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.19歲、3.11歲，惟已分別較2013年縮小1.17歲、0.44歲。

最後，內政部強調，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標，內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究所用。

總統賴清德昨日召開首場「健康台灣推動委員會」時，在針對國人平均壽命一事，也有做出相關裁示。賴清德表示，健康台灣的目標，就是活得久、過得好、健康趴趴走，在未來8年內，要讓國人平均餘命從79歲提升到82歲。