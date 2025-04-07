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慈濟跨海馳援緬甸震災　空運賑物直送災區助重建

▲▼ 。（圖／慈濟提供）

▲慈濟跨海馳援緬甸震災，空運賑物直送災區助重建 。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者王威智／綜合報導

3月28日緬甸發生規模7.7級（芮氏規模8.2級）強震，造成重大人員傷亡與建築毀損。隨著當地情勢逐漸穩定，慈濟基金會迅速啟動國內外救援機制，展開跨國人道援助行動。在緬甸政府批准下，境外救援物資已陸續空運至災區。慈濟志工與賑災物資先後抵達首都奈比多機場，展開後續的物資分發與災後關懷。慈濟指出，此次救援採「多管道、重點、直接」策略，與國際人道救援組織分工合作，提供災民急需的協助。

根據慈濟緬甸團隊回報，此次強震已確認造成超過3,400人罹難、214人失蹤、逾4,600人受傷，許多寺院與建築物倒塌或嚴重損毀，災情慘重。

▲▼ 。（圖／慈濟提供）

▲▼慈濟志工與賑災物資先後抵達首都奈比多機場，展開後續的物資分發與災後關懷 。

▲▼ 。（圖／慈濟提供）

慈濟當地團隊深入災區，走訪寺廟與各大收容中心關懷災民，除持續補給食物與生活物資，也在獲得官方許可後啟動國際賑災物資輸送計畫，包括香積飯、毛毯與可快速搭建的福慧床等，透過空運方式送達災區，協助災民安頓生活。

慈濟基金會強調，此次所有進口賑災物資均已獲緬甸政府審核通過，並透過正式管道送抵災區。慈濟團隊除自行發放物資，也攜手多個國際人道組織合作，希望在最短時間內將最迫切所需的援助送到災民手中。

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