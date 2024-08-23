信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

▲位於北市信義區吳興街巷弄中的「黃狀元公廟」，約莫40年前，廟前都還有小販聚集擺攤，普渡時能搭棚請歌仔戲演出；現在周邊蓋起滿滿房子，也讓小廟不再如以往熱鬧。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

CTWANT記者調查北市百貨、金控大樓齊聚的信義區，區內共有12座陰廟，每間宮廟過去都有段精彩的鄉野傳說，見證了信義區的發展史。其中有7間集中在基隆路、嘉興街、吳興街一帶，陰廟密度高，周邊房價仍有9字頭。房市專家提醒，北市購買周邊有嫌惡設施的房子，雖有較高議價空間，但也需注意銀行鑑估值與貸款條件的影響。

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▲傳言信義計畫區在日治時代是個刑場，至今未能證實，不過周邊有不少百年歷史陰廟，見證了信義區的發展史。

除了基隆路上2間「天月宮」「仙童廟」，連在地居民也傻傻分不清是拜正神還是陰神的宮廟，較早開發的嘉興街、信安街、吳興街一帶，也有不少在地居住的先人死後被當成「有應公」祭拜，成為在地信仰。

位於嘉興街的「安順宮」，建廟故事來自1951年，一群在地陳姓小孩挖蚯蚓意外挖到裝有遺骸的骨甕，之後就有地公託夢給居民表示，「被人挖到是機緣到了，要出世服務地方，希望民眾為地公蓋廟。」起初居民不願損失一塊土地來蓋廟陷入猶豫，沒想到一位陳家的小女孩忽然生病，看了很多醫生都沒有好轉，神明說這是靈有所求，即便找神明祭改、溝通都沒有效，當小女孩身體快不行時，陳家一同意蓋廟，小孩就痊癒了。

1959年「安順宮」建廟，並迎入觀音佛祖、先應地公、福德正神安座。該廟的藥籤早年在地方上小有名氣，據說若有人身體不舒服，只要向地公祈求後，摘樹葉回去服用就會有奇效。

吳興街裡的「黃狀元公廟」，則是傳說鄭成功來台麾下一名黃姓文官，因有狀元功名，故稱黃狀元，他駐留在三張犁直到逝世，後來托夢請人為其修築一座醒目的「墳墓」，並在其旁雕塑一尊土地公，搭建涼亭供民眾祭拜。後來因黃狀元公靈驗，大量信眾前來參拜，宮廟也經多次擴建和改建。

一位地方人士告訴記者，「黃狀元公廟」早年香火鼎盛，除了求考試順利外，什麼事都能祈求，大概40年前周圍還是空地，當時周邊聚集許多攤販做香客生意。不過記者放眼望去，如今的「黃狀元公廟」已被建築包圍，正門前的建築甚至距離僅1公尺，「房子就一直從吳興街往這裡蓋，蓋到廟門口，(廟前)這棟建築的建設公司老闆隔年就死了！」該名地方人士話中帶話，耐人尋味。

而吳興街底、信義路五段門牌巷弄，往挹翠山莊的方向，也有一座「永安祠」。據說清領時期三張犁農田耕作種稻收成不錯，許多乞丐也紛紛來到此地乞討，夜晚就住在此「永安祠」旁岩壁的石坑中，後來有人在那裡擺了甕，傳說是在此地過世的乞丐遺骨，有一就有二，結果甕的數量越來越多。

▲信義路五段150巷往挹翠山莊的山坡路段有座「永安祠」，據聞當時約有70多個骨甕散落路邊的岩壁石坑中，後來建商為了建案順銷，整理了骨甕建祠祭拜。

40多年前，信義路五段150巷、吳興街底山上要開發挹翠山莊，建商覺得這條往山莊的必經道路旁邊放有骨甕不美觀，就把這些骨甕收拾，於1981年蓋了「永安祠」奉祀，當時統計大約有70多個骨甕。而挹翠山莊後來發展成信義計畫區後花園名人居，包含綜藝大哥大吳宗憲、 張小燕等人都曾住過此處，百坪別墅總價逾上億元，部分別墅還能眺望台北101夜景。

「有應公」信仰在台灣相當普遍，且規模通常很小，通常被大眾認為是「陰廟」。信義區早年土地進行農業開墾，之後又因都市發展，地景地貌有了翻天覆地的改變，經常在翻動土地時發現無主枯骨的存在並不意外，也因其靈異神蹟，在地方民眾中獲得信賴，成為和土地公或地方守護神一樣的存在，即便周邊有陰廟存在，房價依然昂貴。

根據實價登錄發現信義區12宮廟周邊2.5公里成交房價，大部分都在9字頭以上。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，若是想因嫌惡設施在北市黃金地段信義區撿便宜的購屋族，則可看看信義區的蛋白地段，例如和平東路尾段區域，由於區段高屋齡中古屋房型為主，每坪成交單價仍可見7字頭，為該行政區內少見「親民」價位。

賴志昶也提醒，一般嫌惡設施若包含墳墓、高壓電塔、廟宇、加油站及高架橋等，依照買方心態，各有能接受的族群，但由於市場接受度較低，若非位於精華地段，議價時能有較高議價空間，依照距離設施遠近房價可有一定程度的減幅，惟需注意此類物件對於銀行鑑估值與貸款條件的影響，民眾若有意追求此類物件撿便宜，仍需準備多一些本金，並觀察周邊環境是否適宜自住。

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