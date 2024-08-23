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客艙組員養成日記！星宇航空真實揭露　紮實訓練看不到的飛安細節

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／翻攝自影片）

▲空服員不只要解決乘客問題，還需要時時刻刻注意飛安細節。（圖／翻攝自影片）

旅遊中心／綜合報導

對於空服員的工作內容，相信很多人都抱有一定的好奇心，一般印象中，大多是看到他們協助座位指引、安置行李、發送放飛機餐等，然而在這些服務之外，他們還要時時刻刻確保飛航安全，以及隨時應對可能發生的大小事，默默注意著乘客看不到的飛安細節。空服員在飛行中扮演著多重角色，既要解決旅客問題，又要具備緊急救援技能，本身的專業性非常重要，星宇航空最近就釋出一段影片，完整公開星宇航空客艙組員訓練日記，讓大家有機會一窺他們的真實訓練過程。

做為一位正式的客艙組員，不只要提供乘客好的服務，當發生緊急狀況，也要有能力把整個危難、甚至是傷害降到最低。確保飛行安全是機組人員的首要任務，星宇航空透過影片揭示客艙組員們如何投入機上安全訓練，從初期的安全基礎課程，讓學員瞭解整個流程，接著實際使用安全設備與最基本的艙門操作，再進階到學習應對機上異常狀況，包括CPR、失壓、打火、逃生疏散以及緊急迫降的事前準備等，如此投入大量時間進行安全演練、模擬特殊情況，都是為了保障每趟飛行都能安全無虞。

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／星宇航空提供）

▲▼在成為一位正式的客艙組員之前，必須接受完整的機上安全訓練，主要任務就是「在危難時將傷害降到最低」。（上圖／星宇航空提供、下圖／翻攝自影片）

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／翻攝自影片）

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／翻攝自影片）

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／翻攝自影片）

面對每天紮實的課程內容，受訓人員CAROL認為最具挑戰的部分是在短時間內和高壓力情境下，迅速作出正確反應和行動，「這份工作真的不是只有看起來好看，也包含了很多專業知識在裡面。」而學員之間互相鼓勵和關心彼此的生活，成為度過艱難時期的重要支持，另一位受訓人員TRINITY感性地分享：「我們在這裡一起辛苦了兩個多月，互相幫助，彷彿擁有一種革命情感。如果沒有同學一起練習考試，或是共同參加假日讀書會，我覺得我無法順利通過。」

受訓中有許多困難和挑戰需要努力克服，例如要從逃生滑梯往下跳、穿救生衣下水訓練，都是客艙組員必須具備最基本的能力，由於每位學員的學習狀況與情緒各不相同，帶班空服教官也都細心對待並適時給予關心。終於來到最後結業，當聽到「恭喜大家闖關成功，即將成為一名正式的客艙組員」，有人不禁紅了眼眶，也有人想跟自己說聲「辛苦了」，還有人形容這3個月的空服訓練是「得來不易，好不容易」，對於未來，充滿著緊張又期待的心情。

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／翻攝自影片）

▲▼學員之間互相幫忙、關心彼此，共同完成每天紮實的訓練課程。（圖／翻攝自影片）

星宇航空,客艙組員,空服員,機上安全訓練（圖／翻攝自影片）

空服員要會的東西不少，上線前必須經過重重考驗，才能在突發狀況來臨時冷靜應對，提供最正確且即時的協助，讓每位乘客放心地享受飛行體驗。星宇航空真實記錄客艙組員所需經歷的嚴格訓練過程，現在起上YouTube頻道「STARLUX Airlines」，或是關注星宇航空Facebook粉絲專頁Instagram官方帳號，即可觀看完整版影片，從他們幕後那些不為人知的辛勤付出與努力，進一步瞭解空服員們如何成就每一次安心、安全的飛行旅程。

星宇航空官YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/STARLUXAIRLINES
星宇航空Facebook：https://www.facebook.com/starluxairlines
星宇航空Instagram：https://www.instagram.com/starluxairlines/

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