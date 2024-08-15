獨得140億！他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

網搜小組／劉維榛報導

與大房纏訟8年，星宇航空董事長張國煒「王子復仇」成功，獨得父親張榮發的140億遺產。對此，有網友直言，在台灣「富二代」一詞似乎不太正面，而張國煒坦言就是「靠爸」才有今天的成就，讓原PO肯定喊話，是個有料的富二代。文章引發網友也點頭直呼，「跳脫老爸本業才厲害！」

一名網友在PTT以「張國煒是最有料的富二代嗎」為標題發文，原PO認為，在台灣，富二代跟星二代這些名詞給人的感覺不是很正面，「應該是長久以來接班人只會想摳死當員工，自己買豪宅豪車不手軟。」

而張國煒反而很誠實「自己就是靠爸」，讓原PO也感到佩服直呼，「給同樣的條件，也沒多少人能跟他有一樣成就！」因此好奇大家怎麼看？

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▲張國煒會開飛機，也會修飛機。（圖／記者湯興漢攝）



網友也紛紛熱議，「唯一不被討厭的富二代」、「會開飛機屌打一堆人吧」、「自己肯到第一線吃苦就少之又少了」、「等星宇航空打敗華航長榮航就是成功的」、「大方承認富二代就比其他有料多了」、「跳脫老爸本業才厲害」、「會開飛機，重點是肯冒風險砸錢，換成正常人大概就躺平被動收入就好了」、「算是檯面上正面聲量偏多的二代」、「他在專業上真的很強，會飛也會修，沒話講」、「自己出去直接開一家航空公司，蠻屌的」。

2014年長榮集團創辦人張榮發2016年過世，據傳他指定由2房獨子張國煒接任總裁，並單獨繼承百億遺產，引起大房3子張國政不滿提出訴訟，兄弟纏訟長達8年，一審認定判張國煒勝訴；張國政上訴，台灣高等法院駁回，案經上訴，最高法院14日駁回確定，張國煒將可獨獲逾140億元遺產。

事實上，2020年星宇航空開航時，張國煒就公開回應酸民，就是靠老爸的遺產才有今天的星宇航空與成就，「我一點都不覺得（拿財產）有什麼不對，我善用它，貢獻回饋給國家、社會，我坦然以對，我沒有拿去自己遊玩，我努力把爸爸遺願做好」，當年的霸氣回應，讓酸民們也心服口服。