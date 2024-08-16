想多拿一份飛機餐！內行曝「1時機點」詢問最合適：通常都會給

▲飛機餐可以多要一份嗎？（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

搭飛機最重要的除了旅程安全外，環境舒適、餐點也是不少人在乎的重點之一，就有網友好奇，搭飛機吃飛機餐是最快樂的事情，常聽到人說，飛機餐都會多準備，沒發完最後都會丟掉，好奇能不能多拿一份？對此，不少網友點頭可以，「沒人吃才有剩下來，再不然就是機組人員的給乘客吃」。

有網友在PTT發文，「飛機餐，真的可以向空服員多要嗎？」聽說飛機餐會多準備，可以詢問空服員再拿一份，「常聽到以上的說法，是真的嗎？」他也好奇詢問時機，如果可以多拿一份，是要等吃完自己的再要，還是收完後找時機問，「 如果要問空服員，最好的時機會是什麼時候？會另外收費嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友點頭喊可以，「你可以請他們晚一個小時再上餐，這樣就可以多拿幾份，因為那時才能確定有剩多少」、「可以欸，上次搭星宇兩種主餐都吃到」、「我都是發給我的時候順便問，如果有多的可不可以給我，通常每次都有」、「可以，但也要看有沒有多的，沒有就沒有」、「通常準備剛好，除非有其他乘客不吃，或是空服員讓出」、「飛機餐好好吃，每次搭都會多要一份」。

網友提到，詢問的最佳時機是全部餐都送完的時候，「不要自己吃完了，空服還在幫其他人送餐的時候，你就急著問，等空服員已經『收完』所有的餐盒再問」、「等他們送餐完第一輪後去問」。

▲所有餐點都送完時再問最合適。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



據了解，華膳空廚公司航膳業務部副理李訓賓曾表示，空廚業者會根據航空公司要求使用的餐具尺寸與預算，來決定餐點的份量，而且因為每個乘客的食量不一樣，飛機餐大多會取中間值，也就是一般人最能接受的份量。

而在數量的部分，基本上飛機餐都是隨機票附贈的餐點，也就是一張機票一份餐點，而且飛機在設計上，通常也只會根據這架飛機可以容納的人數，規劃出剛好可以放這些餐點的空間。除非有人選擇不吃，否則不會有剩餘的餐點，因此對於一個吃不飽而想要吃兩個的乘客而言，真的需要碰碰運氣。