南韓富川市酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死、多人倒樓梯走廊

▲南韓富川市一間酒店22日發生火警，造成至少7人死亡、11人輕重傷。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓京畿道富川市一間酒店當地時間22日晚間7點多（台灣時間晚間6點多）發生火災，目前已知造成7人死亡、11傷（3人重傷、8人輕傷），由於當地警消仍在持續搶救火勢，傷亡人數預計會進一步增加。

根據《韓聯社》報導， 南韓警消總共出動160名消防員、70輛各式消防車前往搶救，並於火災發生的18分鐘後，緊急啟動「二級反應」應對（出動5至6個消防署可用人力和裝備），同時在地面上舖設氣墊、架設雲梯搶救受困者。

失火的酒店共有9層樓，而起火的位置在8樓房間，儘管火勢未蔓延到整間大樓，火災產生的大量濃煙仍造成重大傷亡，目前已知有7人搶救無效死亡，3人重傷、8人輕傷正在醫院搶救中。

報導指出，消防員在酒店外設置氣墊後，有住客從窗戶跳到氣墊上，但最後卻不幸身亡，另外有消防員在8樓的樓梯發現一名女子，女子被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。富川市公衛中心官員後續也表示，救難人員在酒店樓梯、走廊中發現多名死者。

消防員在22日晚間10時14分（台灣時間9點14分）初步控制火勢，經查酒店共有64間客房，今天（22日）總共27名旅客入住，待火勢完全撲滅後將派人對內部進行地毯式搜索，確認確切傷亡人數。

<긴급속보> 부천 중동 숙박시설 화재사고 발생



부천 중동 숙박시설에서 화재사고가 발생했습니다. 소방당국은 <대응2단계>를 발령하고 진화작업 중에 있습니다.



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