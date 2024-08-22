「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區馬德里休閒驛站，今清晨5時許發生大火，經清理火場時發現，馬場內人氣馬「王子」及一隻狗及2隻鸚鵡逃生不及，不幸葬身火窟，停車場一部小貨車也受到波及，北市議員應曉薇曾認養這匹馬，事發後她也在臉書發文「此時此刻我很難過...謝謝王子曾經帶給我的溫暖，我不哭哭了」。馬場指出，「王子」是德國奧登堡馬，前馬主6年前贈予馬場，雖已是20多歲老馬，仍深受來練馬術民眾喜愛，馳騁帥氣影片也曝光了。

▲「王子」生前帥氣身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼人氣馬「王子」是德國奧登堡馬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

其中馬德里休閒驛站人氣馬「王子」，是來自德國的奧登堡馬，有很大的骨架，是重量級的獵馬，有純種馬的內涵，牠的氣質、性格與穩定性，適合從事馬場馬術、障礙超越與三日賽，幾乎是世界上所有運動用馬的培育目標。奧登堡馬的頭長得優美高雅，優美的連結着頸部，長的耳朵，有點凸起的鼻樑側面輪廓，特別引人注目，還有頸部的長度足夠，線條美麗，肩部很長，角度與位置都很好，使牠深受歡迎。

「王子」目前已經20多歲，市價約300萬元，6年前馬主人過姓男子將馬贈予馬德里休閒驛站，許多到馬場練習馬術的民眾都相當喜歡牠，沒想到在這場大火讓牠毛皮多處燒燙燒葬身火窟，讓許多民眾及曾認養過牠的現任台北市議員應曉薇相當難過。

應曉薇在臉書貼文哀悼，「王子是我10多年與好友們共同認養的馬，後來因為個人及朋友們工作忙碌，沒辦法悉心照顧王子，幸好王子遇到很有愛心的認養人還有板橋極有愛心的馬場夫婦，願意無償照顧牠，給了牠新家。此時此刻我很難過，謝謝王子曾經帶給我的溫暖，我不哭哭了，也謝謝你帶給那麼多人美麗的回憶。祝福王子。」

▼板橋馬德里驛站馬場發生大火奪4命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼應曉薇在臉書發文哀悼「王子」 。（圖／翻攝應曉薇臉書）