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大陸 大陸焦點 特派現場

福建開放陸客赴馬祖　個人、團體即日起皆可申請

▲▼陸客團來了！　7人今搭小三通抵達馬祖南竿　。（圖／翻攝中新社）

▲陸客團搭乘小三通前往馬祖。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省公安廳出入境管理局22日宣布，恢復受理福建省居民赴馬祖旅遊簽注申請，包含「個人旅遊簽注」以及「團隊旅遊簽注」。

福建省公安廳出入境管理局表示，自22日起，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴馬祖旅遊簽注申請。

福建省公安廳出入境管理局指出，上述人員可向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」，搭乘「小三通」航線經黃岐、馬尾口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

而依照我方目前的規定，大陸民眾入境之後，可停留15天。

疫情後的第一團陸客8月9日赴馬祖旅遊後，旅遊業者就對馬祖、金門進一步開放陸客抱有很大的期待，如今福建終於正式宣布開放個人、團體簽注，令業者們大感振奮。同時，也有業者透露，最快明天就會有新一批的陸客出發，經小三通赴馬祖旅遊。

不過，陸委會副主委、發言人梁文傑22日下午在記者會上被問到相關問題時回應，到目前為止，他們沒有收到第二團陸客赴馬祖的申請。

此外，金門立委陳玉珍22日將在北京與大陸官員見面，爭取陸客赴金門旅遊，對此，梁文傑表示，政府歡迎更多的陸客到金門、馬祖旅遊，這個是再三表示過的，「陳委員這個行程我們也都知道，如果陳委員此行有任何進展，能夠讓陸客來到金門的話，我們都非常樂見。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

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