福建恢復馬祖旅遊「金門也快了」　業者喊話鬆綁禁團令

▲福建省公告，今（22日）起開放居民申請赴馬祖旅遊。（圖／讀者提供）

記者蔡亞樺／台北報導

兩岸觀光僵局出現進展，中國大陸福建省宣布，今（22日）起恢復受理馬祖旅遊簽注申請，包含個人旅遊及團隊旅遊，業者指出，金門近期也會恢復開放，大陸已釋出善意，希望台灣政府也能盡快鬆綁陸客禁團令。觀光署長周永暉相當低調，僅說，還沒有進一步訊息。

根據福建省公安廳出入境管理局公告指出，自2024年8月22日起，福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦6個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。

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該公告指出，符合條件的赴台旅遊組團社領隊，可申辦最長有效期1年的多次有效赴馬祖「團隊旅遊簽注」。獲發赴馬祖旅遊簽注的旅客，可以搭乘小三通航線經黃岐、馬尾口岸出境，並從上述口岸入境返回，最長可停留15天。

創新旅行社董事長李奇嶽說，8月初已有福建團體到馬祖旅遊，今日進一步開放個人旅遊，看來小三通自由行開了，據了解，金門也快了，近期有望恢復開放小三通團客跟自由行。

李奇嶽認為，雖然目前只能到離島還不能到台灣本島，但大陸已釋出善意慢慢鬆綁陸客，希望台灣政府也能同步鬆綁陸客禁團令，促進兩岸觀光。對此周永暉表示，小三通部分是陸委會權責，禁團令部分還沒有進一步的訊息。