兩岸觀光鬆綁！福建恢復馬祖旅遊　金門業者盼開放陸客訪金

▲福建恢復馬祖旅遊，金門業者希望也能有好消息。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

國民黨金門立委陳玉珍，21日陪同由金門縣議會議長洪允典擔任團長的金門民意代表及業者訪問團，一同赴北京進行訪問，拜會大陸國台辦，當面表達對儘速恢復兩岸觀光旅遊、讓陸客團及自由行旅客有機會到訪金門的期待。中國大陸福建省今（22日）起恢復受理馬祖旅遊簽注申請，金門特產與旅遊業者也很期待傳來好消息恢復開放，希望台灣政府也能盡快鬆綁陸客禁團令。



根據福建省公安廳出入境管理局公告指出，自2024年8月22日起，福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦6個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。

該公告指出，符合條件的赴台旅遊組團社領隊，可申辦最長有效期1年的多次有效赴馬祖「團隊旅遊簽注」。獲發赴馬祖旅遊簽注的旅客，可以搭乘小三通航線經黃岐、馬尾口岸出境，並從上述口岸入境返回，最長可停留15天。

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▲福建省公告，今（22日）起開放居民申請赴馬祖旅遊。（讀者提供）

金門立委陳玉珍22日將在北京與大陸官員見面，爭取陸客赴金門旅遊。對此，金門特產業者指出，疫情後也過了好幾年，金門這邊一直以來生意不是特別好，看不到人潮，所以希望快點恢復過往金門正常的經濟型態。

旅遊業者表示，覺得這次成功機率應該是很高，因為金門本身就是跟大陸很友好也很友善，金門都一直希望大陸遊客可以趕快過來。



陳玉珍表示，除陸客訪金觀光議題外，也會對於開放陸生來金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台，以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等，與金門發展攸關等議題提出建言，期盼此行能夠一切順利，達到正面效果。