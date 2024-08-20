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中秋節及前一周末「國道採單一費率」　通行費75折、無20公里免費

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中秋節和前一周周末國道採單一費率，通行費約75折、無20公里免費里程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

9月17日中秋節將至，由於今年中秋無連假，高公局宣布，中秋節當天以及前一個周末國道通行費將採單一費率，即打75折，無20公里免費里程。

高公局表示，今年中秋節(9月17日)為周二的單一假日，考量中秋節與前一週六日(9月14日、15日)及中秋節僅間隔一日上班日，謹慎因應節前之周六日及中秋節當日車潮，預估中秋節前之周六日較一般假日平均高，約108~110百萬車公里；另中秋節當日亦有較高交通量，約100百萬車公里。

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高公局研判，該周六、周日主要為返鄉及旅遊旅次，周一則包括上班車流，中秋節當日周二主要為旅遊及收假旅次，因此仍將推出匝道封閉、高乘載管制、單一費率收費、開放路肩和匝道儀控等措施。

▲▼中秋節國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲中秋節國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

根據高公局規劃，9月14日5至12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口匝道，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；另9月15日15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道，實施高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

收費措施方面，高公局表示，9月14日、15日及17日，將採單一費率收費，即打75折，無20公里免費。此外，現有開放路肩措施照常實施，另視車流狀況實施機動開放路肩；假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。9月14日、15日及17日，國道全線暫停施工及例行養護作業。

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