鳳梨酥界的Gucci！中秋送「留酥」　美食部落客、百萬YouTuber一口愛上

▲鳳梨酥界的Gucci！中秋送「留酥」，美食部落客、百萬YouTuber一口就愛上。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

今年中秋節，什麼伴手禮最受歡迎？美食部落客與百萬YouTuber一致推薦的答案是「留酥 LIO SUU」的鳳梨酥、鳳凰酥。這家位於台中的名店，以Gucci Ancora紅色外牆獨具時尚張力，而每日現烤的酥餅，酸、甜、酥、鬆吸引了大批顧客吃一口就愛上。

▲▼中秋節伴手禮，美食部落客與百萬Youtuber一致推薦「留酥LIO SUU」的鳳梨酥、鳳凰酥。（圖／記者姜國輝攝）

留酥以「留一口酥心感動」為品牌理念，選用台灣在地的新鮮冬瓜與鳳梨，經過多次精心調配，手工熬製出酸甜適中的內餡，搭配優質進口奶油製成的酥鬆外皮，讓每一口都充滿著天然食材的純粹滋味。

中秋節前夕實際走訪，員工的手沒停過，忙著包裝處理預購訂單。有民眾是看了美食部落客和網紅的推薦後慕名而來，「我覺得第一口吃下去，真的是非常的酥鬆，然後香氣很濃郁，還可以吃的到一點點鳳梨的顆粒感。」另一位從開幕時就時常來訪的民眾就分享，「這一次中秋節特地買了近20盒送給親朋好友。」

▲▼留酥的鳳梨酥、鳳凰酥每日製作現烤出爐，擄獲一票死忠粉絲。（圖／記者姜國輝攝）

留酥的酥餅都是日現烤製作，好吃的關鍵，是品牌下足苦心調配出的好味道！他們選用在地新鮮冬瓜與鳳梨，實地走訪產地、廚房反覆試味、全程溫火熬製，近百次調整、費心耗時只為實現「冬瓜鳳梨」多一分怕酸、少一分太甜的平衡滋味。而外頭的酥皮獨家黃金比例配方，精選紐西蘭金桶奶油及比利時發酵奶油，入口化開、餅皮香濃。

▲▼完美酥皮與內餡甜酸比，是品牌近百次的調整與堅持。（圖／記者姜國輝攝）

而會被網友稱之為「鳳梨酥界的Gucci」，除了美味之外，外頭的包裝與門店規劃全都融入年輕與時尚元素。位在台中西屯的獨棟門店，大面Gucci Ancora安可拉紅色，加上鳳梨菱形紋理，體現對台灣果物和嚴選食材的堅持，展現霸氣時尚魅力的同時帶給大家溫暖的氛圍。室內空間則是運用橘、米白色、紅色，一塊塊訂製磚型沙發層層堆疊，呈現當代復古時尚的風格；其中粗曠的石材表達鳳梨粗糙的觸感，也向自然的質樸感致敬。

▲▼留酥不只美味，門店極具張力的時尚設計，以及禮盒年輕精緻的設計，更被網友稱之為「鳳梨酥界的Gucci」。（圖／記者姜國輝攝）

倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺表示，產品其實從選材到製作，然後甚至在口味調整上，我們都經過不斷的測試跟調整。就是希望可以用好的食材，讓消費者能夠在吃鳳梨酥時，可以吃到很真實且天然的味道。也透露：「最近我們的詢問度其實蠻高的，我們也有收到很多消費者，中秋節的訂單我們都已經提前收到月底左右了，所以現在我們都陸續在增加產能，希望可以滿足到每個消費者的需求。」

▲▼倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺表示，中秋禮盒訂單已至月底，增大產能滿足消費者需求。（圖／記者姜國輝攝）

為了迎接中秋佳節，留酥特別推出了限時優惠活動。8月17日至9月10日，單筆消費滿5千元享95折，滿1萬元享9折，而大宗訂購滿3萬元還可享88折並免運費，還可獲贈客製化企業識別貼紙。無論節慶、好事，攜一盒伴手，表達歲歲年年裡，始終放在心上的惦記，留酥的酥餅不僅是一份美味，同時也為你傳遞滿滿的心意。