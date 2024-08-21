　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鳳梨酥界的Gucci！中秋送「留酥」　美食部落客、百萬YouTuber一口愛上

▲鳳梨酥界的Gucci！中秋送「留酥」，美食部落客、百萬YouTuber一口就愛上。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

今年中秋節，什麼伴手禮最受歡迎？美食部落客與百萬YouTuber一致推薦的答案是「留酥 LIO SUU」的鳳梨酥、鳳凰酥。這家位於台中的名店，以Gucci Ancora紅色外牆獨具時尚張力，而每日現烤的酥餅，酸、甜、酥、鬆吸引了大批顧客吃一口就愛上。

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼中秋節伴手禮，美食部落客與百萬Youtuber一致推薦「留酥LIO SUU」的鳳梨酥、鳳凰酥。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

留酥以「留一口酥心感動」為品牌理念，選用台灣在地的新鮮冬瓜與鳳梨，經過多次精心調配，手工熬製出酸甜適中的內餡，搭配優質進口奶油製成的酥鬆外皮，讓每一口都充滿著天然食材的純粹滋味。 

中秋節前夕實際走訪，員工的手沒停過，忙著包裝處理預購訂單。有民眾是看了美食部落客和網紅的推薦後慕名而來，「我覺得第一口吃下去，真的是非常的酥鬆，然後香氣很濃郁，還可以吃的到一點點鳳梨的顆粒感。」另一位從開幕時就時常來訪的民眾就分享，「這一次中秋節特地買了近20盒送給親朋好友。」

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥的鳳梨酥、鳳凰酥每日製作現烤出爐，擄獲一票死忠粉絲。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

留酥的酥餅都是日現烤製作，好吃的關鍵，是品牌下足苦心調配出的好味道！他們選用在地新鮮冬瓜與鳳梨，實地走訪產地、廚房反覆試味、全程溫火熬製，近百次調整、費心耗時只為實現「冬瓜鳳梨」多一分怕酸、少一分太甜的平衡滋味。而外頭的酥皮獨家黃金比例配方，精選紐西蘭金桶奶油及比利時發酵奶油，入口化開、餅皮香濃。

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼完美酥皮與內餡甜酸比，是品牌近百次的調整與堅持。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

而會被網友稱之為「鳳梨酥界的Gucci」，除了美味之外，外頭的包裝與門店規劃全都融入年輕與時尚元素。位在台中西屯的獨棟門店，大面Gucci Ancora安可拉紅色，加上鳳梨菱形紋理，體現對台灣果物和嚴選食材的堅持，展現霸氣時尚魅力的同時帶給大家溫暖的氛圍。室內空間則是運用橘、米白色、紅色，一塊塊訂製磚型沙發層層堆疊，呈現當代復古時尚的風格；其中粗曠的石材表達鳳梨粗糙的觸感，也向自然的質樸感致敬。

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥不只美味，門店極具張力的時尚設計，以及禮盒年輕精緻的設計，更被網友稱之為「鳳梨酥界的Gucci」。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺表示，產品其實從選材到製作，然後甚至在口味調整上，我們都經過不斷的測試跟調整。就是希望可以用好的食材，讓消費者能夠在吃鳳梨酥時，可以吃到很真實且天然的味道。也透露：「最近我們的詢問度其實蠻高的，我們也有收到很多消費者，中秋節的訂單我們都已經提前收到月底左右了，所以現在我們都陸續在增加產能，希望可以滿足到每個消費者的需求。」

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺表示，中秋禮盒訂單已至月底，增大產能滿足消費者需求。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼留酥LIO SUU,冬瓜鳳梨酥,中秋禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

為了迎接中秋佳節，留酥特別推出了限時優惠活動。8月17日至9月10日，單筆消費滿5千元享95折，滿1萬元享9折，而大宗訂購滿3萬元還可享88折並免運費，還可獲贈客製化企業識別貼紙。無論節慶、好事，攜一盒伴手，表達歲歲年年裡，始終放在心上的惦記，留酥的酥餅不僅是一份美味，同時也為你傳遞滿滿的心意。

ET快訊
中山區專挑正妹！　32歲男「瘋狂噴精、偷拍」慘了
快訊／技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲
快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　民進黨回應了
快訊／摩鐵悶殺小姊弟　單親媽遭起訴！
快訊／綠營花邊頻傳　賴清德說重話！
短今試穿泳裝　當場被店員喬奶
獨／北市3警「抓槍留毒」遭判刑　線民現身：餵毒叫我去生業績
快訊／雨彈變猛！10縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞歡樂送限定「4大夯品加1元多1件」！雞塊、冰炫風都有

【廣編】恆隆行年度會員盛事　光織島2024登島新視界帶你重新探索自己

超商也能吃日本米其林！「烤飯糰茶泡飯」完美復刻　6款新品必嚐

韓國爆紅「壓扁可頌」法國人嚇傻！超商開賣升級版「3件77折」

芋頭控衝了！全聯X清原打造全新4甜點　還有芋泥餐包銅板價就能吃

6大熱門團購商品！比起零食甜點　網大推跟團買TOP1便宜又省時間

衝了！漢堡王「5吋原味華堡免費送」今天限時搶

美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光

鳳梨酥界的Gucci！中秋送「留酥」　美食部落客、百萬YouTuber一口愛上

麥當勞超殺「夏季優惠券」今天開跑！加碼吃全新辣味牛肉堡

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？

麥當勞歡樂送限定「4大夯品加1元多1件」！雞塊、冰炫風都有

【廣編】恆隆行年度會員盛事　光織島2024登島新視界帶你重新探索自己

超商也能吃日本米其林！「烤飯糰茶泡飯」完美復刻　6款新品必嚐

韓國爆紅「壓扁可頌」法國人嚇傻！超商開賣升級版「3件77折」

芋頭控衝了！全聯X清原打造全新4甜點　還有芋泥餐包銅板價就能吃

6大熱門團購商品！比起零食甜點　網大推跟團買TOP1便宜又省時間

衝了！漢堡王「5吋原味華堡免費送」今天限時搶

美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光

鳳梨酥界的Gucci！中秋送「留酥」　美食部落客、百萬YouTuber一口愛上

麥當勞超殺「夏季優惠券」今天開跑！加碼吃全新辣味牛肉堡

民眾黨辦親子公益路跑　即起開放報名！10／19蘆洲微風運河廣場啟動

逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

獨／球迷敲碗AI女神！傳李珠珢明年加盟中職　知情人士給答案

萊恩粉注意！「春上布丁 x Kakao Friends」聯名蛋糕、周邊快看

林郁婷接「1產品」代言！粉絲驚喜哭：沒有人比妳更適合

花蓮「松園別館」宣布8月底關閉　團隊嘆：每天僅剩100來客

辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐

恐怖冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　與Low、Alone探索危險世界

再+1！曾年賺10億「手機代工大廠」明下市　4家公司股票淪壁紙

全紅嬋收到3.3萬元LV「烏龜掛飾」了！　網直呼：只有她才能帶紅

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

消費熱門新聞

7-11全新「水蜜桃思樂冰」！限3天買1送1

特大美式買10送8！超商咖啡零食優惠必收

麥當勞超殺「夏季優惠券」今天開跑

八成國人忽略補鈣解決方法超簡單

全聯X清原合作全新芋頭甜點　銅板價就能吃

鳳梨酥界的Gucci！百萬Youtuber一口愛上

漢堡王今天「5吋華堡免費送」！

麥當勞超殺夏季優惠券爽吃28天！

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

微風信義蒙地卡羅之夜極致奢華

韓國爆紅「壓扁可頌」升級版超商開賣

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

美國醫生推薦的頂級純淨藻油　高優質Omega-3新選擇

必勝客平日限定吃9款大比薩只要299元

更多熱門

相關新聞

中秋節及前一周末「國道採單一費率」　通行費75折、無20公里免費

中秋節及前一周末「國道採單一費率」　通行費75折、無20公里免費

9月17日中秋節將至，由於今年中秋無連假，高公局宣布，中秋節當天以及前一個周末國道通行費將採單一費率，即打75折，無20公里免費里程。

中秋將近！佳德鳳梨酥今起8點開店

中秋將近！佳德鳳梨酥今起8點開店

侯友宜化身花蓮觀光大使　商圈景點海購伴手禮

侯友宜化身花蓮觀光大使　商圈景點海購伴手禮

鴨蛋大缺！每斤飆到50元「創歷史新高」　業者：蛋黃酥一定漲

鴨蛋大缺！每斤飆到50元「創歷史新高」　業者：蛋黃酥一定漲

蛋黃酥1顆超過160元　業者：物價全面上漲

蛋黃酥1顆超過160元　業者：物價全面上漲

關鍵字：

鳳梨酥中秋節台中名店美食部落客伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

曾智希被發現「戲越來越少」PO超音波照證實

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

獨／許光漢確定入伍　昨天成功嶺報到

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面